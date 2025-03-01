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Кубок Англии
Астон Вилла
28.02.2025 22:00 – FT 2 : 0
Кардифф Сити
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Англия
01 марта 2025, 00:52 | Обновлено 01 марта 2025, 00:54
56
0

С дублем Асенсио. Астон Вилла дома разобралась с Кардиффом

Испанский вингер забил 2 мяча

01 марта 2025, 00:52 | Обновлено 01 марта 2025, 00:54
56
0
С дублем Асенсио. Астон Вилла дома разобралась с Кардиффом
Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла

В пятницу, 28 февраля, проходил матч 5 этапа Кубка Англии между «Астон Виллой» и «Кардиффом».

Встречу принимал Вилла Парк в Бирмингеме.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0 благодаря дублю испанского вингера Марко Асенсио.

Кубок Англии. 5-й этап

Астон Вилла – Кардифф – 2:0

Голы: Асенсио, 68, 80

Фото матча:

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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