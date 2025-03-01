28.02.2025 22:00 – FT 2 : 0
Англия01 марта 2025, 00:52 | Обновлено 01 марта 2025, 00:54
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С дублем Асенсио. Астон Вилла дома разобралась с Кардиффом
Испанский вингер забил 2 мяча
01 марта 2025, 00:52 | Обновлено 01 марта 2025, 00:54
56
0
В пятницу, 28 февраля, проходил матч 5 этапа Кубка Англии между «Астон Виллой» и «Кардиффом».
Встречу принимал Вилла Парк в Бирмингеме.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0 благодаря дублю испанского вингера Марко Асенсио.
Кубок Англии. 5-й этап
Астон Вилла – Кардифф – 2:0
Голы: Асенсио, 68, 80
Фото матча:
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