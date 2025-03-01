С дублем Асенсио. Астон Вилла дома разобралась с Кардиффом

В пятницу, 28 февраля, проходил матч 5 этапа Кубка Англии между «Астон Виллой» и «Кардиффом».

Встречу принимал Вилла Парк в Бирмингеме.

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Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0 благодаря дублю испанского вингера Марко Асенсио.

Кубок Англии. 5-й этап

Астон Вилла – Кардифф – 2:0

Голы: Асенсио, 68, 80

Фото матча: