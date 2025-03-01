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Кубок Англии
Астон Вилла
28.02.2025 22:00 – FT 2 : 0
Кардифф Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 марта 2025, 02:31 |
28
0

Астон Вилла – Кардифф Сити – 2:0. Асенсио сделал дубль в Кубке. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Англии 2024/25

01 марта 2025, 02:31 |
28
0
Астон Вилла – Кардифф Сити – 2:0. Асенсио сделал дубль в Кубке. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Асенсио

28 февраля состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Астон Вилла и Кардифф Сити.

Поединок прошел на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль за вилланов оформил Марко Асенсио. Ассисты у Маркуса Рэшфорда и Олли Уоткинса.

Кубок Англии 2024/25. 1/8 финала, 28 февраля

Астон Вилла – Кардифф Сити – 2:0

Голы: Асенсио, 68, 80

Видеообзор матча:

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Астон Вилла).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Астон Вилла).
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Кардифф Сити Марко Асенсио Астон Вилла видео голов и обзор Кубок Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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