28 февраля состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Астон Вилла и Кардифф Сити.

Поединок прошел на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

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Дубль за вилланов оформил Марко Асенсио. Ассисты у Маркуса Рэшфорда и Олли Уоткинса.

Кубок Англии 2024/25. 1/8 финала, 28 февраля

Астон Вилла – Кардифф Сити – 2:0

Голы: Асенсио, 68, 80

Видеообзор матча: