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Чемпионат Европы
26 февраля 2025, 16:16 | Обновлено 26 февраля 2025, 16:24
2112
7

В Европе заговорили о возвращении россии в футбол. Как это может случиться

Решение принимает исполнительный комитет УЕФА

26 февраля 2025, 16:16 | Обновлено 26 февраля 2025, 16:24
2112
7
В Европе заговорили о возвращении россии в футбол. Как это может случиться
Getty Images/Global Images Ukraine

На фоне прихода к власти президента США Дональда Трампа в россии ожидают массового возвращения своих спортсменов и команд к различным турнирам.

Известный ресурс The Athletic проанализировал ситуацию в футболе, где российские клубы и сборные с 2022 года отстранены от международных турниров.

Что нужно, чтобы вернуть российские клубы и сборные

Возвращение россии должен санкционировать исполнительный комитет УЕФА. «За» должна проголосовать половина из 20 членов комитета, а в том случае, если будет равенство, то окончательное решение принимает президент УЕФА Александер Чеферин.

При этом в исполнительном комитете есть один представитель россии.

Ожидается, что в случае позитивного для агрессора решения УЕФА, ФИФА примет аналогичное решение.

Участие россии в ЧМ-2026

По информации журналистов, что точно исключено, так это участие сборной россии в ЧМ-2026. Уже состоялась жеребьевка отбора турнира и существует календарь, матчи начнутся в марте.

Если же российской сборной вдруг предоставят место на турнире без отбора, то это будет грозить судебными исками, поэтому на такой шаг УЕФА и ФИФА не пойдут.

Пока идет война возвращения не будет

УЕФА и ФИФА не допустят россию до тех пор, пока идет война. В организациях опасаются, что возвращение российских клубов и сборных вызовет отказ играть в турнирах многих дружественных к Украине стран. Это приведет к дезорганизации турниров.

«Мы уже четко давали это понять раньше и повторяем сейчас: пока идет война, сборные Англии всех категорий не будут играть в одних турнирах с командами россии», – заявила представительница Футбольной ассоциации Англии Дебби Хьюитт.

Однако проблемой на этот момент остается, что в УЕФА и ФИФА будут считать завершением войны. И не начнут ли российские команды массово возвращаться при условии временного прекращения огня.

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российско-украинская война УЕФА сборная россии по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Комментарии 7
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umnuy2
а 4.333 коеф им давать в еврокубках---больше чем страна страдающее от их агресс набирает в два раза это нормально
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+5
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naverland
Российские клубы уже активны на рынке. Купили различных бразильцев. Думаю уже знают что то.
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+2
turist86
Хай кацапи грають з клубами Північної Кореї та Ірану 
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+1
Remark
Розвели нас і їх! Повбивали людей, а тепер будуть давати ще їх зброї, щоб ми і надалі вбивали, а в заміну віддавали наші земельні ресурси.
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-1
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