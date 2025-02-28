Арсенал нацелен на лидера Баварии. Хочет увести его у Реала
Летом Киммих может стать свободным агентом
По информации Sky Germany, Арсенал летом хотел бы переманить ключевого полузащитника Баварии Йозуа Киммиха, который может стать свободным агентом по итогам нынешнего сезона.
Известно, что мюнхенский клуб ведет переговоры о продлении договора Киммиха, на которого давно нацелен Реал. Ранее Бавария успела продлить контракты Мануэля Нойера, Альфонсо Дэвиса и Джамала Мусиалы.
30-летний Киммих в нынешнем сезоне провел 36 матчей, забил 1 гол и сделал 10 ассистов.
Приоритетом для Арсенала остается хавбек Реала Сосьедад Мартин Субименди, однако лондонскому клубу нужно будет выдержать конкуренцию с Реалом Мадрид.
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