Арсенал нацелен на лидера Баварии. Хочет увести его у Реала

По информации Sky Germany, Арсенал летом хотел бы переманить ключевого полузащитника Баварии Йозуа Киммиха, который может стать свободным агентом по итогам нынешнего сезона.

Известно, что мюнхенский клуб ведет переговоры о продлении договора Киммиха, на которого давно нацелен Реал. Ранее Бавария успела продлить контракты Мануэля Нойера, Альфонсо Дэвиса и Джамала Мусиалы.

30-летний Киммих в нынешнем сезоне провел 36 матчей, забил 1 гол и сделал 10 ассистов.

Приоритетом для Арсенала остается хавбек Реала Сосьедад Мартин Субименди, однако лондонскому клубу нужно будет выдержать конкуренцию с Реалом Мадрид.