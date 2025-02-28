Определены финалисты турнира АТР 500 в Дубае

28 февраля состоялись полуфинальные матчи на хардовом турнире АТР 500 в Дубае, ОАЭ.

Феликс Оже-Альяссим в трех сетах одолел Кантена Алиса, вернувшись после проигранного первого сета.

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Оже вышел в третий финал в 2025 году. В этом сезоне он уже успел стать чемпионом в Аделаиде и Монпелье. Всего для Феликса это будет 18-й решающий поединок в карьере. С понедельника он гарантировано поднимется на 18-ю строчку мирового рейтинга.

В еще одном полуфинальном противостоянии Стефанос Циципас выиграл у Таллона Грикспора в двух партиях, ни разу не отдав свою подачу.

Для грека это будет третий финал в Дубае. В 2019 году он проиграл Роджеру Федереру, а в 2020 – Новаку Джоковичу. Стефанос проведет 30-й решающий матч в карьере. Если Циципас выиграет трофей, то вернется в топ-10 рейтинга АТР.

Финальный матч в Дубае состоится 1 марта в 17:00 по Киеву. Ранее Оже и Стеф играли между собой 9 раз, счет 6:3 в пользу грека.

АТР 500 Дубай. Пары 1/2 финала

Таллон Грикспор – Стефанос Циципас [4] – 4:6, 4:6

Кантен Алис [Q] – Феликс Оже-Альяссим – 7:5, 4:6, 3:6

Видеообзор матчей