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Англия
28 февраля 2025, 20:55 |
68
0

Жоржиньо – 10-й игрок, сыгравший 50+ матчей в АПЛ за Арсенал и Челси

«Канониры» на выезде сыграли вничью с «Ноттингемом» на выезде

28 февраля 2025, 20:55 |
68
0
Жоржиньо – 10-й игрок, сыгравший 50+ матчей в АПЛ за Арсенал и Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоржиньо

Жоржиньо стал десятым игроком в истории, который сыграл более 50 матчей в Премьер-лиге за «Арсенал» и «Челси».

26 февраля состоялась игра 27-го тура чемпионата Англии между командами «Арсенал» и «Ноттингем Форест». Встреча завершилась нулевой ничьей (0:0).

До итальянского хавбека данным достижением отметились такие игроки: Эшли Коул, Сеск Фабрегас, Давид Луис, Эммануэль Пети, Кай Хаверц, Николя Анелька, Оливье Жиру, Петр Чех, Уильям Галлас.

В текущей кампании АПЛ Жоржиньо сыграл 12 поединков, голевыми действиями не отметился. «Канониры» занимают второе место в таблице чемпионата (15 побед, 9 ничьих, 3 поражения).

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Ноттингем Форест Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ноттингем Форест - Арсенал Жоржиньо Кай Хаверц Николя Анелька Вильям Галлас Петр Чех Сеск Фабрегас Давид Луис Эммануэль Пети Оливье Жиру
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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