Жоржиньо – 10-й игрок, сыгравший 50+ матчей в АПЛ за Арсенал и Челси

Жоржиньо стал десятым игроком в истории, который сыграл более 50 матчей в Премьер-лиге за «Арсенал» и «Челси».

26 февраля состоялась игра 27-го тура чемпионата Англии между командами «Арсенал» и «Ноттингем Форест». Встреча завершилась нулевой ничьей (0:0).

До итальянского хавбека данным достижением отметились такие игроки: Эшли Коул, Сеск Фабрегас, Давид Луис, Эммануэль Пети, Кай Хаверц, Николя Анелька, Оливье Жиру, Петр Чех, Уильям Галлас.

В текущей кампании АПЛ Жоржиньо сыграл 12 поединков, голевыми действиями не отметился. «Канониры» занимают второе место в таблице чемпионата (15 побед, 9 ничьих, 3 поражения).

