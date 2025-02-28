Жоржиньо – 10-й игрок, сыгравший 50+ матчей в АПЛ за Арсенал и Челси
«Канониры» на выезде сыграли вничью с «Ноттингемом» на выезде
Жоржиньо стал десятым игроком в истории, который сыграл более 50 матчей в Премьер-лиге за «Арсенал» и «Челси».
26 февраля состоялась игра 27-го тура чемпионата Англии между командами «Арсенал» и «Ноттингем Форест». Встреча завершилась нулевой ничьей (0:0).
До итальянского хавбека данным достижением отметились такие игроки: Эшли Коул, Сеск Фабрегас, Давид Луис, Эммануэль Пети, Кай Хаверц, Николя Анелька, Оливье Жиру, Петр Чех, Уильям Галлас.
В текущей кампании АПЛ Жоржиньо сыграл 12 поединков, голевыми действиями не отметился. «Канониры» занимают второе место в таблице чемпионата (15 побед, 9 ничьих, 3 поражения).
10 - The players to make 50+ Premier League appearances for both Arsenal and Chelsea. Divide. pic.twitter.com/U7TDFIi21Z— OptaJoe (@OptaJoe) February 28, 2025
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