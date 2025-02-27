27 февраля было проведено пять поединков 27-го тура Английской Премьер-лиги.

В одном из матчей лондонский «Арсенал» в гостях сошелся в непростом противостоянии против клуба «Ноттингем Форест».

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Обе команды стремились записать в свой актив три пункта, однако ни хозяева, ни гости отличиться забитым мячом не смогли. В итоге коллективы расписали мировую – 0:0.

Такой результат не повлиял на турнирную таблицу: «Арсенал» остался вторым (54 очка), а вот «Ноттингем Форест» – третьим (48 баллов).

АПЛ. 27-й тур, 26 февраля

«Ноттингем Форест» – «Арсенал» – 0:0

Видеообзор матча: