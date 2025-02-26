Не забивали. Ноттингем и Арсенал разошлись миром

26 февраля в матче 27-го тура Английской Премьер-лиги встречались соседи по турнирной таблице – «Ноттингем Форест» и «Арсенал».

В первом тайме команды демонстрировали много борьбы, но острых моментов у обоих ворот почти не было. За первые 45 минут соперники нанесли лишь по одному удару в створ ворот.

Лондонский «Арсенал» преобладал во владении мячом и нанес больше ударов мимо ворот.

На 71-й минуте главный тренер «Арсенала» бросил в бой украинца Александра Зинченко.

Во втором тайме болельщики наблюдали такой же футбол, как и в первом. Много борьбы и очень мало опасных моментов.

Команды не изменили турнирного положения после этого матча. «Арсенал» находится на 2-й строчке, а „Ноттингем“ на 3-й.

АПЛ. 27-й тур. 26 февраля

Ноттингем – Арсенал – 0:0

Предупреждения: Миленкович, 4, – Калафиоори, 3

Ноттингем: Селс, Мурильо, Виллиамс, Андерсон, Гибс-Вайт, Вуд, Хадсон-Одое, Домингес (Данилу, 63), Эланга (Эйтс, 63), Миленкович, Айна

Арсенал: Рая, Тимбер (Уайт, 77), Салиба, Габриэль, Калафиори (Тирни, 46), Жоржиньо (Зинченко, 71) Райс, Одегард (Партей, 86), Нванери (Стерлинг, 77), Тросард, Мерино

Фотоотчет с матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine