Не забивали. Ноттингем и Арсенал разошлись миром
Команды показали равный футбол
26 февраля в матче 27-го тура Английской Премьер-лиги встречались соседи по турнирной таблице – «Ноттингем Форест» и «Арсенал».
В первом тайме команды демонстрировали много борьбы, но острых моментов у обоих ворот почти не было. За первые 45 минут соперники нанесли лишь по одному удару в створ ворот.
Лондонский «Арсенал» преобладал во владении мячом и нанес больше ударов мимо ворот.
На 71-й минуте главный тренер «Арсенала» бросил в бой украинца Александра Зинченко.
Во втором тайме болельщики наблюдали такой же футбол, как и в первом. Много борьбы и очень мало опасных моментов.
Команды не изменили турнирного положения после этого матча. «Арсенал» находится на 2-й строчке, а „Ноттингем“ на 3-й.
АПЛ. 27-й тур. 26 февраля
Ноттингем – Арсенал – 0:0
Предупреждения: Миленкович, 4, – Калафиоори, 3
Ноттингем: Селс, Мурильо, Виллиамс, Андерсон, Гибс-Вайт, Вуд, Хадсон-Одое, Домингес (Данилу, 63), Эланга (Эйтс, 63), Миленкович, Айна
Арсенал: Рая, Тимбер (Уайт, 77), Салиба, Габриэль, Калафиори (Тирни, 46), Жоржиньо (Зинченко, 71) Райс, Одегард (Партей, 86), Нванери (Стерлинг, 77), Тросард, Мерино
Фотоотчет с матча
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В этом году все не безгрешны, но если хочешь претендовать на чемпионство, то в двух играх подряд не забивать не имеют права. Сегодня только со стандартов моменты были. Ну разве что Калафьори штанга с игры. Эдегора и Троссарда не достаточно для созидания. А остальные не могут. Без Мартинелли или Сака и того же Хаверца не светит ничего Арсеналу