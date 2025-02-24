В среду, 26 февраля, состоится матч 27-го тура чемпионата Англии «Ноттингем Форест» – «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме.

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Ноттингем Форест

«Ноттингем Форест» сбавил темп. В последних пяти матчах команда одержала две победы. В предыдущих двух поединках «Ноттингем Форест» проиграл «Фулхэму» (1:2) и «Ньюкаслу» (3:4). Оба поединка команда провела в гостях. А вот дома «Ноттингем Форест» чувствует себя гораздо увереннее. В последних семи матчах на своём поле он не потерпел ни одного поражения, одержав 6 побед и один раз сыграв вничью. В турнирной таблице команда идет на третьем месте. «Арсенал» впереди на 6 очков, что придаст матчу дополнительную интригу.

Арсенал

После побед над «Вулверхэмптоном» (1:0), «Манчестер Сити» (5:1) и «Лестером» (2:0), «Арсенал» в домашнем поединке уступил «Вест Хэму» (0:1). Отставание от «Ливерпуля» выросло до одиннадцати очков. Сейчас у команды Артеты большие кадровые проблемы в атаке из-за травм ключевых игроков. В гостях «Арсенал» выиграл четыре из пяти последних поединков и один раз сыграл вничью. На выезде команда пропустила 12 мячей. Меньше, среди всех команд АПЛ, только у «Кристалл Пэлас»

Личные встречи

В матче первого круга «Арсенал» победил со счетом 3:0. В последних пяти матчах «Арсенал» одержал четыре победы. «Ноттингем Форест» выиграл только в одном поединке.

«Ноттингем Форест» – «Арсенал»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах «Ноттингем Форест» в среднем забивает по 1,83 гола за игру. Средняя результативность «Арсенала» в гостях составляет 1,85 гола за матч.

Возможные составы

«Ноттингем Форест»: Селс, Айна, Миленкович, Мурилло, Вильямс, Сангаре, Гиббс-Вайт, Андерсен, Эланга, Хадсон-Одои, Вуд.

«Арсенал»: Рая, Тимбер, Салиба, Габриель, Вайт, Райс, Томас, Эдегорд, Троссар, Нванери, Мерино.

Прогноз

Личные встречи команд проходять результативно. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,10.