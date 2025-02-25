26.02.2025 21:30 - : -
Англия25 февраля 2025, 19:09 | Обновлено 25 февраля 2025, 19:19
43
0
Ноттингем Форест – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 февраля в 21:30 матч чемпионата Англии
25 февраля 2025, 19:09 | Обновлено 25 февраля 2025, 19:19
43
0
В среду, 26 февраля, состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и лондонский «Арсенал».
Игра пройдет в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports +».
Ноттингем Форест – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ноттингем Форест – АрсеналСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 февраля 2025, 20:53 4
Ожидается, что Андрей Лунин таки сыграет в матче против «Реал» Сосьедад
Бокс | 25 февраля 2025, 10:05 2
Александр указал на лишний вес конголезского боксера
Футбол | 25.02.2025, 13:16
Бокс | 25.02.2025, 13:13
Футбол | 25.02.2025, 19:18
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.02.2025, 01:18
25.02.2025, 04:59 9
23.02.2025, 16:09 11
24.02.2025, 18:40 13
23.02.2025, 20:59 2
25.02.2025, 01:52 2
23.02.2025, 23:43 4
24.02.2025, 13:15 10