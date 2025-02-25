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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
26.02.2025 21:30 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 февраля 2025, 19:09 | Обновлено 25 февраля 2025, 19:19
43
0

Ноттингем Форест – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 февраля в 21:30 матч чемпионата Англии

25 февраля 2025, 19:09 | Обновлено 25 февраля 2025, 19:19
43
0
Ноттингем Форест – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В среду, 26 февраля, состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и лондонский «Арсенал».

Игра пройдет в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports +».

Ноттингем Форест – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ноттингем Форест – Арсенал
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Ноттингем Форест Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко смотреть онлайн Ноттингем Форест - Арсенал
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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