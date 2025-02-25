В среду, 26 февраля, состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и лондонский «Арсенал».

Игра пройдет в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports +».

Ноттингем Форест – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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