Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Единственный кандидат. Президент УЕФА Чеферин переизбран еще на 4 года
Лига чемпионов
05 апреля 2023, 13:31 | Обновлено 05 апреля 2023, 14:20
737
4

Единственный кандидат. Президент УЕФА Чеферин переизбран еще на 4 года

55-летний словенец продолжит оставаться главным функционером европейского футбола

05 апреля 2023, 13:31 | Обновлено 05 апреля 2023, 14:20
737
4
Единственный кандидат. Президент УЕФА Чеферин переизбран еще на 4 года
УЕФА. Александер Чеферин

Действующий президент УЕФА Александер Чеферин был переизбран на следующий четырехлетний срок на Конгрессе УЕФА в Лиссабоне.

Отметим, что 55-летний словенец был единственным кандидатом на выборах главы организации.

Чеферин возглавляет УЕФА с 2016 года и теперь будет работать на этом посту до 2027 года.

Также сегодня примет участие в выборах в исполком УЕФА Андрей Павелко. У него будет десять конкурентов на 7 позиций.

По теме:
Журналист: «Ничего хорошего в украинском футболе ждать не стоит»
Павелко остается в УЕФА. Президент УАФ вошел в Исполнительный комитет
В среду Павелко примет участие в выборах в исполком УЕФА
Александер Чеферин УЕФА выборы
Источник УЕФА
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бесплатные звезды. 11 игроков – потенциальных свободных агентов из АПЛ
Футбол | 05 апреля 2023, 12:39 1
Бесплатные звезды. 11 игроков – потенциальных свободных агентов из АПЛ
Бесплатные звезды. 11 игроков – потенциальных свободных агентов из АПЛ

У их клубов есть еще пару месяцев, чтобы продлить истекающие контракты…

Усик рассказал, почему его команда остановила переговоры с Фьюри
Бокс | 04 апреля 2023, 16:05 1
Усик рассказал, почему его команда остановила переговоры с Фьюри
Усик рассказал, почему его команда остановила переговоры с Фьюри

Александр понял, что толку не будет

Аваи объявил о переходе футболиста Шахтера
Футбол | 04.04.2023, 19:28
Аваи объявил о переходе футболиста Шахтера
Аваи объявил о переходе футболиста Шахтера
ВИДЕО. Не для вас, черви, строилась. Как выглядит Донбасс Арена с воздуха
Футбол | 05.04.2023, 02:23
ВИДЕО. Не для вас, черви, строилась. Как выглядит Донбасс Арена с воздуха
ВИДЕО. Не для вас, черви, строилась. Как выглядит Донбасс Арена с воздуха
ДОЛГОПОЛОВ – о Финляндии в НАТО: «Никто из бункера не кричит, жим-жим?»
Теннис | 05.04.2023, 12:40
ДОЛГОПОЛОВ – о Финляндии в НАТО: «Никто из бункера не кричит, жим-жим?»
ДОЛГОПОЛОВ – о Финляндии в НАТО: «Никто из бункера не кричит, жим-жим?»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dfs2262ar
І ці люди кажуть нам про корупцію
Ответить
+3
Gambie
Российский холуй 
Ответить
0
Jakub Lukasz Salamaj
🤣🤣🤣 Єдиний япавелка
Ответить
0
Old Т
Поздравляю. Славянский мир рулит.)
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик рассказал, что требовал Фьюри во время переговоров
Усик рассказал, что требовал Фьюри во время переговоров
04.04.2023, 12:57 4
Бокс
ЗИНЧЕНКО: «Сделал предложение Владе у нее дома, в трусах, почти голый»
ЗИНЧЕНКО: «Сделал предложение Владе у нее дома, в трусах, почти голый»
03.04.2023, 14:25 14
Футбол
«Шикарный план». Усик рассказал, с кем намерен провести следующий бой
«Шикарный план». Усик рассказал, с кем намерен провести следующий бой
04.04.2023, 09:30 4
Бокс
WBA официально санкционировала чемпионский поединок между Усиком и Дюбуа
WBA официально санкционировала чемпионский поединок между Усиком и Дюбуа
03.04.2023, 21:00 13
Бокс
400 млн евро в год. Месси получил ошеломительное предложение по зарплате
400 млн евро в год. Месси получил ошеломительное предложение по зарплате
04.04.2023, 22:54 7
Футбол
ВИДЕО. Невероятный рывок в 38 лет. Роналду оформил дубль за Аль-Наср
ВИДЕО. Невероятный рывок в 38 лет. Роналду оформил дубль за Аль-Наср
04.04.2023, 23:38 5
Футбол
Мудрику приходилось переодеваться в коридоре в Челси
Мудрику приходилось переодеваться в коридоре в Челси
04.04.2023, 14:23 8
Футбол
Усик рассказал, сколько Фьюри хотел заработать за их бой
Усик рассказал, сколько Фьюри хотел заработать за их бой
04.04.2023, 12:15 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности