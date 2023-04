Единственный кандидат. Президент УЕФА Чеферин переизбран еще на 4 года

Действующий президент УЕФА Александер Чеферин был переизбран на следующий четырехлетний срок на Конгрессе УЕФА в Лиссабоне.

Отметим, что 55-летний словенец был единственным кандидатом на выборах главы организации.

Чеферин возглавляет УЕФА с 2016 года и теперь будет работать на этом посту до 2027 года.

Также сегодня примет участие в выборах в исполком УЕФА Андрей Павелко. У него будет десять конкурентов на 7 позиций.

2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ UEFA President Aleksander Čeferin has been re-elected for a further four-year term at #UEFACongress in Lisbon. pic.twitter.com/zliYcPZd2H