Единственный кандидат. Президент УЕФА Чеферин переизбран еще на 4 года
55-летний словенец продолжит оставаться главным функционером европейского футбола
Действующий президент УЕФА Александер Чеферин был переизбран на следующий четырехлетний срок на Конгрессе УЕФА в Лиссабоне.
Отметим, что 55-летний словенец был единственным кандидатом на выборах главы организации.
Чеферин возглавляет УЕФА с 2016 года и теперь будет работать на этом посту до 2027 года.
Также сегодня примет участие в выборах в исполком УЕФА Андрей Павелко. У него будет десять конкурентов на 7 позиций.
2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ UEFA President Aleksander Čeferin has been re-elected for a further four-year term at #UEFACongress in Lisbon. pic.twitter.com/zliYcPZd2H— UEFA (@UEFA) April 5, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У их клубов есть еще пару месяцев, чтобы продлить истекающие контракты…
Александр понял, что толку не будет