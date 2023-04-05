В среду Павелко примет участие в выборах в исполком УЕФА

5 апреля в португальском Лиссабоне состоится 47-й очередной Конгресс УЕФА, в ходе которого пройдут очередные выборы президента и членов Исполнительного комитета УЕФА.

Среди претендентов на выборы в исполком – президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

На девять мест в исполкоме 13 претендентов. Сообщается, что все кандидаты успешно прошли проверку на соответствие требованиям проводимой избирательной комиссией.

Лично у Павелко будет десять конкурентов на 7 позиций.

Кандидаты на семь позиций в Исполнительном комитете УЕФА (четырехлетний мандат):

Бьорн Вассалло (Мальта);

Филипп Диалло (Франция);

Арманд Дука* (Албания);

Лизе Клавенесс (Норвегия);

Леван Кобиашвили (Грузия);

Эспер Меллер-Кристенсен* (Дания);

Хуго Куадерер (Лихтенштейн);

Андрей Павелко* (Украина);

Род Петри (Шотландия);

Луис Рубиалес* (Испания);

Петр Фоусек (Чехия).

*баллотируется на переизбрание.