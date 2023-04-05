В среду Павелко примет участие в выборах в исполком УЕФА
У него будет десять конкурентов на 7 позиций
5 апреля в португальском Лиссабоне состоится 47-й очередной Конгресс УЕФА, в ходе которого пройдут очередные выборы президента и членов Исполнительного комитета УЕФА.
Среди претендентов на выборы в исполком – президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.
На девять мест в исполкоме 13 претендентов. Сообщается, что все кандидаты успешно прошли проверку на соответствие требованиям проводимой избирательной комиссией.
Лично у Павелко будет десять конкурентов на 7 позиций.
Кандидаты на семь позиций в Исполнительном комитете УЕФА (четырехлетний мандат):
- Бьорн Вассалло (Мальта);
- Филипп Диалло (Франция);
- Арманд Дука* (Албания);
- Лизе Клавенесс (Норвегия);
- Леван Кобиашвили (Грузия);
- Эспер Меллер-Кристенсен* (Дания);
- Хуго Куадерер (Лихтенштейн);
- Андрей Павелко* (Украина);
- Род Петри (Шотландия);
- Луис Рубиалес* (Испания);
- Петр Фоусек (Чехия).
*баллотируется на переизбрание.
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