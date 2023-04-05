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  4. В среду Павелко примет участие в выборах в исполком УЕФА
Украина. Премьер лига
05 апреля 2023, 10:59 | Обновлено 05 апреля 2023, 11:05
280
2

В среду Павелко примет участие в выборах в исполком УЕФА

У него будет десять конкурентов на 7 позиций

05 апреля 2023, 10:59 | Обновлено 05 апреля 2023, 11:05
280
2
В среду Павелко примет участие в выборах в исполком УЕФА
УЕФА

5 апреля в португальском Лиссабоне состоится 47-й очередной Конгресс УЕФА, в ходе которого пройдут очередные выборы президента и членов Исполнительного комитета УЕФА.

Среди претендентов на выборы в исполком – президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

На девять мест в исполкоме 13 претендентов. Сообщается, что все кандидаты успешно прошли проверку на соответствие требованиям проводимой избирательной комиссией.

Лично у Павелко будет десять конкурентов на 7 позиций.

Кандидаты на семь позиций в Исполнительном комитете УЕФА (четырехлетний мандат):

  • Бьорн Вассалло (Мальта);
  • Филипп Диалло (Франция);
  • Арманд Дука* (Албания);
  • Лизе Клавенесс (Норвегия);
  • Леван Кобиашвили (Грузия);
  • Эспер Меллер-Кристенсен* (Дания);
  • Хуго Куадерер (Лихтенштейн);
  • Андрей Павелко* (Украина);
  • Род Петри (Шотландия);
  • Луис Рубиалес* (Испания);
  • Петр Фоусек (Чехия).

*баллотируется на переизбрание.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Умник
Андрій Васильович кажуть що завод по виробництву футбольних полів в Краматорську 3 2020 року не працює.
Тобто по факту його нема. Мабуть якійсь брехуни та пройдисвіти на вас наговорюють, гади))))
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0
Gambie
Попытка махрового коррупционера спрятаться от наказания и увольнения это перекочевать в Уефа .Можно подумать что там не знают кто твой Павелко обвешанный десятками уголовных дел.тотальный коррупционер 
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0
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