Испания31 марта 2023, 22:34 | Обновлено 31 марта 2023, 22:35
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Жирона – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 1 апреля в 15:00 по Киеву
31 марта 2023, 22:34 | Обновлено 31 марта 2023, 22:35
129
0
1 апреля на «Монтиливи» пройдет матч 27-го тура Примеры, в котором Жирона встретится с Эспаньолом.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 15:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проведет видеосервис MEGOGO.
В сезоне 2020/2021 Сегунды Жирона выиграла дважды. А в январе, уже в Примере, была ничья 2:2 на поле Эспаньола. Интересно, что у украинского футболиста «Жироны» Виктора Цыганкова за 7 матчей в Ла Лиге уже 3 гола и 3 ассиста.
Жирона – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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