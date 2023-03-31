Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Жирона
01.04.2023 15:00 - : -
Эспаньол
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
31 марта 2023, 22:34 | Обновлено 31 марта 2023, 22:35
129
0

Жирона – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 1 апреля в 15:00 по Киеву

31 марта 2023, 22:34 | Обновлено 31 марта 2023, 22:35
129
0
Жирона – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

1 апреля на «Монтиливи» пройдет матч 27-го тура Примеры, в котором Жирона встретится с Эспаньолом.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет видеосервис MEGOGO.

В сезоне 2020/2021 Сегунды Жирона выиграла дважды. А в январе, уже в Примере, была ничья 2:2 на поле Эспаньола. Интересно, что у украинского футболиста «Жироны» Виктора Цыганкова за 7 матчей в Ла Лиге уже 3 гола и 3 ассиста.

Жирона – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Жирона – Эспаньол
Тренер Жироны: «Цыганков делает разницу в плане голов и ассистов»
Реал – Вальядолид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона Жирона - Эспаньол Эспаньол чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Виктор Цыганков
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джон ФЬЮРИ: «Усик и Уайлдер проведут бой в Саудовской Аравии»
Бокс | 31 марта 2023, 06:55 2
Джон ФЬЮРИ: «Усик и Уайлдер проведут бой в Саудовской Аравии»
Джон ФЬЮРИ: «Усик и Уайлдер проведут бой в Саудовской Аравии»

Отец британца Тайсона Фьюри считает, что была подписана секретная сделка

Соболенко снялась с турнира, на котором возвращается Свитолина
Теннис | 31 марта 2023, 12:35 4
Соболенко снялась с турнира, на котором возвращается Свитолина
Соболенко снялась с турнира, на котором возвращается Свитолина

Вторая ракетка мира не сыграет в Чарльстоне из-за травмы

7 футболистов, вокруг которых летом будет основная трансферная шумиха
Футбол | 31.03.2023, 12:15
7 футболистов, вокруг которых летом будет основная трансферная шумиха
7 футболистов, вокруг которых летом будет основная трансферная шумиха
Барселона подтвердила: клуб ведет переговоры с Месси о возвращении
Футбол | 31.03.2023, 19:20
Барселона подтвердила: клуб ведет переговоры с Месси о возвращении
Барселона подтвердила: клуб ведет переговоры с Месси о возвращении
Малиновский – в основе Марселя на матч против Монпелье
Футбол | 31.03.2023, 21:39
Малиновский – в основе Марселя на матч против Монпелье
Малиновский – в основе Марселя на матч против Монпелье
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Культовый ринг-анонсер высмеял пророссийского голливудского актера
Культовый ринг-анонсер высмеял пророссийского голливудского актера
30.03.2023, 17:23 6
Бокс
Промоутер Усика рассказал, как Александр отреагировал на срыв боя с Фьюри
Промоутер Усика рассказал, как Александр отреагировал на срыв боя с Фьюри
31.03.2023, 12:15 3
Бокс
Женская ЛЧ. Барса разгромила Рому, Арсенал отыграл фору у Баварии
Женская ЛЧ. Барса разгромила Рому, Арсенал отыграл фору у Баварии
29.03.2023, 23:59
Футбол
Тони КРООС: «То, что произошло, ненормально»
Тони КРООС: «То, что произошло, ненормально»
30.03.2023, 14:30
Футбол
Украинское правительство приняло решение о бойкоте соревнований с рашистами
Украинское правительство приняло решение о бойкоте соревнований с рашистами
30.03.2023, 22:23 74
Олимпийские игры
Лунин хочет найти новый клуб, где станет основным вратарем
Лунин хочет найти новый клуб, где станет основным вратарем
29.03.2023, 23:27 10
Футбол
ВИДЕО. Полный игнор. Девин Хейни не подал руку Ломаченко
ВИДЕО. Полный игнор. Девин Хейни не подал руку Ломаченко
31.03.2023, 04:55 6
Бокс
ВИДЕО. Скаутинговая система Арсенала. Зинченко одобрил трансфер на Уэмбли
ВИДЕО. Скаутинговая система Арсенала. Зинченко одобрил трансфер на Уэмбли
30.03.2023, 05:28 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности