В воскресенье, 19 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Металлист 1925» Харьков и «Полесье» Житомир.

Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Матч начнется – в 15:30.

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Харьковский «Металлист 1925» в турнирной таблице УПЛ занимает 16-е место, имея в активе 22 очка. У «Полесья» 6-я позиция и 46 набранных пунктов.

Видеотрансляцию матча «Металлист 1925» – «Полесье» проводит УПЛ ТВ.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Металлист 1925 – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция