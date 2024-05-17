Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Металлист 1925
19.05.2024 15:30 - : -
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
17 мая 2024, 15:45 | Обновлено 17 мая 2024, 15:50
132
0

Металлист 1925 – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 мая в 15:30 матч 29-го тура УПЛ

17 мая 2024, 15:45 | Обновлено 17 мая 2024, 15:50
132
0
Металлист 1925 – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 19 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Металлист 1925» Харьков и «Полесье» Житомир.

Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Матч начнется – в 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Харьковский «Металлист 1925» в турнирной таблице УПЛ занимает 16-е место, имея в активе 22 очка. У «Полесья» 6-я позиция и 46 набранных пунктов.

Видеотрансляцию матча «Металлист 1925» – «Полесье» проводит УПЛ ТВ.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Металлист 1925 – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Полесье
Динамо – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Денис КУЗЫК: «Матч против Динамо? Ничего особенного»
смотреть онлайн Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Металлист 1925 Полесье Житомир
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ДЖОКОВИЧ: «Я никогда не скажу, кого считаю величайшим в истории»
Теннис | 17 мая 2024, 09:20 9
ДЖОКОВИЧ: «Я никогда не скажу, кого считаю величайшим в истории»
ДЖОКОВИЧ: «Я никогда не скажу, кого считаю величайшим в истории»

Сербский теннисист ответил на интересующий болельщиков вопрос

Стало известно, кто является главным вариантом для замены Хави в Барселоне
Футбол | 17 мая 2024, 14:19 0
Стало известно, кто является главным вариантом для замены Хави в Барселоне
Стало известно, кто является главным вариантом для замены Хави в Барселоне

Первую команду каталонцев может возглавить Рафа Маркес

Михаил МУДРИК: «К сожалению, сезон для меня окончен»
Футбол | 16.05.2024, 14:49
Михаил МУДРИК: «К сожалению, сезон для меня окончен»
Михаил МУДРИК: «К сожалению, сезон для меня окончен»
C кем сыграет Свентек? Определена финальная пара на супертурнире в Риме
Теннис | 17.05.2024, 00:36
C кем сыграет Свентек? Определена финальная пара на супертурнире в Риме
C кем сыграет Свентек? Определена финальная пара на супертурнире в Риме
Ребров объявил состав сборной Украины на товарищеские матчи перед Евро-2024
Футбол | 16.05.2024, 17:00
Ребров объявил состав сборной Украины на товарищеские матчи перед Евро-2024
Ребров объявил состав сборной Украины на товарищеские матчи перед Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определена последняя команда Ла Лиги, которая вышла в Лигу чемпионов 24/25
Определена последняя команда Ла Лиги, которая вышла в Лигу чемпионов 24/25
16.05.2024, 00:59
Футбол
Украинского арбитра забрали работники ТЦК. УАФ нужно принимать решения
Украинского арбитра забрали работники ТЦК. УАФ нужно принимать решения
16.05.2024, 10:09 44
Футбол
Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024
Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024
16.05.2024, 06:11 27
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Заявляют, что играют за ВСУ, а на поле ничего не делают»
Сергей РЕБРОВ: «Заявляют, что играют за ВСУ, а на поле ничего не делают»
17.05.2024, 07:01 8
Футбол
7 украинцев – лучших бомбардиров зарубежных чемпионатов
7 украинцев – лучших бомбардиров зарубежных чемпионатов
16.05.2024, 13:28 12
Футбол
Минус Азаренко. Стали известны все полуфиналистки супертурнира в Риме
Минус Азаренко. Стали известны все полуфиналистки супертурнира в Риме
15.05.2024, 22:01 6
Теннис
Золотая Бутса. Кейн фактически недостижим. Какое место занимает Довбик?
Золотая Бутса. Кейн фактически недостижим. Какое место занимает Довбик?
16.05.2024, 06:45 1
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
17.05.2024, 07:00 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем