1 апреля на «Монтиливи» пройдет матч 27-го тура Примеры, в котором Жирона встретится с Эспаньолом. Старт поединка запланирован на 15:00 по киевскому времени.

Жирона

Команда после 3-летней борьбы вернулась по итогам прошлого сезона в Ла Лигу. При том, что она поднималась только с 6-го места в итоговой турнирной таблицы Сегунды, через сито плей-офф, в шансы новичка что-то показать этажом выше не особенно верили. Но сейчас, на финальном отрезке, подопечные Мичела Санчеса могут ощущать себя достаточно уверенно: 8 побед и 31 очко после 26 туров, и, главное, отрыв в 5 баллов от лучшего из аутсайдеров. Да, весной было несколько поражений кряду. Но перед паузой жирондинцы смогли не проиграть в Мадриде амбициозному Райо Вальекано. Причем героем поединка стал Цыганков, который оформил дубль. Всего же у Виктора, который пришел в зимнее окно, по 3 гола и передачи - очень своевременно усилились испанцы лидером киевского Динамо.

Эспаньол

Клуб находится в плену высоких амбиций. Тут не хотят вспоминать недавнее пребывание в Сегунде, благо, оно не затянулось и продлилось всего 1 сезон. Хочется снова если не конкурировать с Барселоной, то выступать в еврокубках. И 14-е место прошлой темпорады было воспринято как посредственное, несмотря на то, что это был 1-й сезон после возвращения в Примеру. Диего Мартинес Пенас приходил прошлым летом, чтобы поднять попугайчиков в Лигу Европы. Вместо этого сейчас команда держится всего в 1-м очке над зоной вылета. Причем все 3 крайних матча приносили неизменно поражения. При том, что играли на этом отрезке не только с мадридским Реалом, но также с прямым конкурентом – Вальядолидом, а перед паузой - дома с Сельтой. Даже странно, что наставника так и не сменили.

Статистика личных встреч

В сезоне 2020/2021 Сегунды Жирона выиграла дважды. А в январе, уже в Примере, была ничья 2:2 на поле Эспаньола.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары хозяев, и это логично. Но с учетом того, как зрелищно играли в последних турах клубы, стоит подумать о ставке на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом - 2,11.