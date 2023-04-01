Испания01 апреля 2023, 14:55 | Обновлено 01 апреля 2023, 15:18
1582
0
Жирона – Эспаньол. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 1 апреля в 15:00 по Киеву
01 апреля 2023, 14:55 | Обновлено 01 апреля 2023, 15:18
1582
0
1 апреля на «Монтиливи» пройдет матч 27-го тура Примеры, в котором Жирона встретится с Эспаньолом.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 15:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проведет видеосервис MEGOGO.
В сезоне 2020/2021 Сегунды Жирона выиграла дважды. А в январе, уже в Примере, была ничья 2:2 на поле Эспаньола. Интересно, что у украинского футболиста «Жироны» Виктора Цыганкова за 7 матчей в Ла Лиге уже 3 гола и 3 ассиста.
Жирона – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
53’
ГОЛ ! Мяч забил Арнау Мартинес (Жирона).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 апреля 2023, 15:58 0
Команды не смогли использовать созданные моменты.
Зимние виды | 01 апреля 2023, 03:27 8
Олимпийская чемпионка прокомментировала решение украинского правительства
Бокс | 31.03.2023, 19:45
Бокс | 01.04.2023, 12:11
Война | 01.04.2023, 09:12
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.03.2023, 09:32 5
31.03.2023, 12:15 12
30.03.2023, 19:57 35
30.03.2023, 17:23 7
30.03.2023, 22:23 75
31.03.2023, 04:55 7
31.03.2023, 21:23 1
31.03.2023, 07:30 2