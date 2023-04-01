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  4. Жирона – Эспаньол. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Жирона
01.04.2023 15:00 – 66 1 : 0
Эспаньол
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
01 апреля 2023, 14:55 | Обновлено 01 апреля 2023, 15:18
1582
0

Жирона – Эспаньол. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 1 апреля в 15:00 по Киеву

01 апреля 2023, 14:55 | Обновлено 01 апреля 2023, 15:18
1582
0
Жирона – Эспаньол. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

1 апреля на «Монтиливи» пройдет матч 27-го тура Примеры, в котором Жирона встретится с Эспаньолом.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет видеосервис MEGOGO.

В сезоне 2020/2021 Сегунды Жирона выиграла дважды. А в январе, уже в Примере, была ничья 2:2 на поле Эспаньола. Интересно, что у украинского футболиста «Жироны» Виктора Цыганкова за 7 матчей в Ла Лиге уже 3 гола и 3 ассиста.

Жирона – Эспаньол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Арнау Мартинес (Жирона).
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Жирона Жирона - Эспаньол Эспаньол чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Виктор Цыганков
Источник Sport.ua
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