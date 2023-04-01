Жирона с Цыганковым вырвала победу на 88-й минуте в игре с Эспаньолом

В субботу, 1 апреля, состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу между клубами «Жирона» и «Эспаньол». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Счет открыл Арно Мартинес на 53-й минуте игры. Спустя 20 минут Мартин Брэйтуэйт с близкой дистанции расстрелял голкипера и отправил мяч в сетку, сделав счет равным. Тем не менее «Жироне» все же удалось вырвать победу. На 88-й минуте Кристиан Стуани реализовал 11-метровый.

В этой игре зрители увидели два удаление. Вначале «некрасиво» себя повел Рейниер, однако он находился на скамейке запасных «Жироны», после чего отправился в подтрибунное помещение. А за 5 минут до второго гола «бело-красных» защитник «Эспаньола» Серхио Гомес очень грубо сыграл против соперника и увидел перед собой красный свет после того, как арбитр пересмотрел эпизод с помощью VAR.

Украинский футболист Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе «Жироны» и провел весь поединок, однако результативными действиями не отметился.

Сейчас «Жирона» занимает 10-е место в таблице Ла Лиги, имея 34 очка в активе после 27 туров. «Эспаньол» находится на 17-й позиции с 27 пунктами.

Чемпионат Испании по футболу. 27-й тур

Жирона – Эспаньол – 2:1

Голы: Мартинес, 53, Стуани, 88 (пен.) – Брэйтуэйт, 74

Удаление: Рейниер, 71 (не на поле) – Гомес, 84