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Чемпионат Испании
Жирона
01.04.2023 15:00 – FT 2 : 1
Эспаньол
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Испания
01 апреля 2023, 17:01 | Обновлено 01 апреля 2023, 17:22
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Жирона с Цыганковым вырвала победу на 88-й минуте в игре с Эспаньолом

Матч завершился со счетом 2:1, Виктор отыграл весь поединок

01 апреля 2023, 17:01 | Обновлено 01 апреля 2023, 17:22
2768
0
Жирона с Цыганковым вырвала победу на 88-й минуте в игре с Эспаньолом
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 1 апреля, состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу между клубами «Жирона» и «Эспаньол». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Счет открыл Арно Мартинес на 53-й минуте игры. Спустя 20 минут Мартин Брэйтуэйт с близкой дистанции расстрелял голкипера и отправил мяч в сетку, сделав счет равным. Тем не менее «Жироне» все же удалось вырвать победу. На 88-й минуте Кристиан Стуани реализовал 11-метровый.

В этой игре зрители увидели два удаление. Вначале «некрасиво» себя повел Рейниер, однако он находился на скамейке запасных «Жироны», после чего отправился в подтрибунное помещение. А за 5 минут до второго гола «бело-красных» защитник «Эспаньола» Серхио Гомес очень грубо сыграл против соперника и увидел перед собой красный свет после того, как арбитр пересмотрел эпизод с помощью VAR.

Украинский футболист Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе «Жироны» и провел весь поединок, однако результативными действиями не отметился.

Сейчас «Жирона» занимает 10-е место в таблице Ла Лиги, имея 34 очка в активе после 27 туров. «Эспаньол» находится на 17-й позиции с 27 пунктами.

Чемпионат Испании по футболу. 27-й тур

Жирона – Эспаньол – 2:1

Голы: Мартинес, 53, Стуани, 88 (пен.) – Брэйтуэйт, 74

Удаление: Рейниер, 71 (не на поле) – Гомес, 84

Видеообзор матча:

События матча

88’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристиан Стуани (Жирона).
83’
Серхи Гомес (Эспаньол) получает красную карточку.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Брайтвайт (Эспаньол).
71’
Рейниер (Жирона) получает красную карточку.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Арнау Мартинес (Жирона).
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Виктор Цыганков Жирона Жирона - Эспаньол Эспаньол Ла Лига чемпионат Испании по футболу Мартин Брейтуэйт Кристиан Стуани Рейниер Серхио Гомес удаление с поля пенальти
Источник Sport.ua
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