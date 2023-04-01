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Чемпионат Испании
Жирона
01.04.2023 15:00 – FT 2 : 1
Эспаньол
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Испания
01 апреля 2023, 17:22 |
1307
0

Жирона – Эспаньол – 2:1. Пенальти на 88-й, Цыганков провел весь матч. Видео

Смотрите видеообзор матча 27-го тура Ла Лиги

01 апреля 2023, 17:22 |
1307
0
Жирона – Эспаньол – 2:1. Пенальти на 88-й, Цыганков провел весь матч. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 1 апреля, состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу между клубами «Жирона» и «Эспаньол». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Жироне» удалось вырвать победу на 88-й минуте – Кристиан Стуани реализовал 11-метровый.

Украинский футболист Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе «Жироны» и провел весь поединок, однако результативными действиями не отметился.

Чемпионат Испании по футболу. 27-й тур

Жирона – Эспаньол – 2:1

Голы: Мартинес, 53, Стуани, 88 (пен.) – Брэйтуэйт, 74

Удаление: Рейниер, 71 (не на поле) – Гомес, 84

Видеообзор матча:

События матча

88’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристиан Стуани (Жирона).
83’
Серхи Гомес (Эспаньол) получает красную карточку.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Брайтвайт (Эспаньол).
71’
Рейниер (Жирона) получает красную карточку.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Арнау Мартинес (Жирона).
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Источник Sport.ua
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