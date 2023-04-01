В субботу, 1 апреля, состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу между клубами «Жирона» и «Эспаньол». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Жироне» удалось вырвать победу на 88-й минуте – Кристиан Стуани реализовал 11-метровый.

Украинский футболист Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе «Жироны» и провел весь поединок, однако результативными действиями не отметился.

Чемпионат Испании по футболу. 27-й тур

Жирона – Эспаньол – 2:1

Голы: Мартинес, 53, Стуани, 88 (пен.) – Брэйтуэйт, 74

Удаление: Рейниер, 71 (не на поле) – Гомес, 84