Жирона – Эспаньол – 2:1. Пенальти на 88-й, Цыганков провел весь матч. Видео
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В субботу, 1 апреля, состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу между клубами «Жирона» и «Эспаньол». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
«Жироне» удалось вырвать победу на 88-й минуте – Кристиан Стуани реализовал 11-метровый.
Украинский футболист Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе «Жироны» и провел весь поединок, однако результативными действиями не отметился.
Чемпионат Испании по футболу. 27-й тур
Жирона – Эспаньол – 2:1
Голы: Мартинес, 53, Стуани, 88 (пен.) – Брэйтуэйт, 74
Удаление: Рейниер, 71 (не на поле) – Гомес, 84
Видеообзор матча:
События матча
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