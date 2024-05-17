ХАВИ: «Уверен, что буду тренером Барселоны в следующем сезоне»
Тренер «Барселоны» – о своем будущем
Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал свое будущее на фоне слухов о его увольнении:
«Представители руководства мне ничего не сказали. Отношения не изменились, все нормально. Я сказал то, что думаю. Мы боремся за все титулы, у меня есть амбиции, но ситуация непростая, и реальность от этого не меняется.
Я полностью уверен, что буду тренером «Барселоны» в следующем сезоне. Для меня честь оставаться в этом клубе. Я спокоен и полон энтузиазма. Это то, что я передаю президенту Лапорте и Деку. Мы с ними уже строим планы на следующий сезон».
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