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  4. ХАВИ: «Уверен, что буду тренером Барселоны в следующем сезоне»
Испания
17 мая 2024, 14:44 |
211
0

ХАВИ: «Уверен, что буду тренером Барселоны в следующем сезоне»

Тренер «Барселоны» – о своем будущем

17 мая 2024, 14:44 |
211
0
ХАВИ: «Уверен, что буду тренером Барселоны в следующем сезоне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал свое будущее на фоне слухов о его увольнении:

«Представители руководства мне ничего не сказали. Отношения не изменились, все нормально. Я сказал то, что думаю. Мы боремся за все титулы, у меня есть амбиции, но ситуация непростая, и реальность от этого не меняется.

Я полностью уверен, что буду тренером «Барселоны» в следующем сезоне. Для меня честь оставаться в этом клубе. Я спокоен и полон энтузиазма. Это то, что я передаю президенту Лапорте и Деку. Мы с ними уже строим планы на следующий сезон».

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Олег Дидух Источник: Marca
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