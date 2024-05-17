Нголо Канте возвращается. Объявлен состав сборной Франции на Евро-2024
Командой Les Bleus руководит знаменитый Дидье Дешам
Обнародован состав сборной Франции на чемпионат Европы 2024 по футболу. Командой Les Bleus руководит знаменитый Дидье Дешам.
Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. 24 команды поделены на 6 групп по 4 сборных.
Сборная Франции в группе D проведет матчи с командами Польши, Нидерландов и Австрии.
Команда Франции дважды выигрывала чемпионат Европы: в 1984 и 2000 годах.
Опорный полузащитник Нголо Канте возвращается в сборную Франции. Он не играл за сборную почти 2 года и пропустил ЧМ-2022 из-за травмы.
Состав сборной Франции на Евро-2024
Вратари: Альфонс Ареоля (Вест Хэм), Майк Меньян (Милан), Брис Самба (Ланс).
Защитники: Жонатан Клосс (Марсель), Тео Эрнандес (Милан), Ибраима Конате (Ливерпуль), Жюль Кунде (Барселона), Ферлан Менди (Реал), Бенжамен Павар (Интер), Вильям Салиба (Арсенал), Дайо Упамекано (Бавария).
Полузащитники: Эдуардо Камавинга (Реал), Юссуф Фофана (Монако), Нголо Канте (Аль-Иттихад), Адриен Рабьо (Ювентус), Орельен Тчуамени (Реал), Варрен Заир-Эмери (ПСЖ), Кингсли Коман (Бавария), Усман Дембеле (ПСЖ), Маркус Тюрам (Интер).
Нападающие: Антуан Гризманн (Атлетико), Брэдли Баркола (ПСЖ), Оливье Жиру (Милан), Рандаль Коло-Муани (ПСЖ), Килиан Мбаппе (ПСЖ).
Главный тренер: Дидье Дешам.
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