Нголо Канте возвращается. Объявлен состав сборной Франции на Евро-2024

Обнародован состав сборной Франции на чемпионат Европы 2024 по футболу. Командой Les Bleus руководит знаменитый Дидье Дешам.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. 24 команды поделены на 6 групп по 4 сборных.

Сборная Франции в группе D проведет матчи с командами Польши, Нидерландов и Австрии.

Команда Франции дважды выигрывала чемпионат Европы: в 1984 и 2000 годах.

Опорный полузащитник Нголо Канте возвращается в сборную Франции. Он не играл за сборную почти 2 года и пропустил ЧМ-2022 из-за травмы.

Состав сборной Франции на Евро-2024

Вратари: Альфонс Ареоля (Вест Хэм), Майк Меньян (Милан), Брис Самба (Ланс).

Защитники: Жонатан Клосс (Марсель), Тео Эрнандес (Милан), Ибраима Конате (Ливерпуль), Жюль Кунде (Барселона), Ферлан Менди (Реал), Бенжамен Павар (Интер), Вильям Салиба (Арсенал), Дайо Упамекано (Бавария).

Полузащитники: Эдуардо Камавинга (Реал), Юссуф Фофана (Монако), Нголо Канте (Аль-Иттихад), Адриен Рабьо (Ювентус), Орельен Тчуамени (Реал), Варрен Заир-Эмери (ПСЖ), Кингсли Коман (Бавария), Усман Дембеле (ПСЖ), Маркус Тюрам (Интер).

Нападающие: Антуан Гризманн (Атлетико), Брэдли Баркола (ПСЖ), Оливье Жиру (Милан), Рандаль Коло-Муани (ПСЖ), Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Главный тренер: Дидье Дешам.