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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
17.05.2024 21:00 - : -
Аль-Хиляль
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Саудовская Аравия
17 мая 2024, 02:07 | Обновлено 17 мая 2024, 02:08
34
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Аль-Наср – Аль-Хиляль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

17 мая 2024, 02:07 | Обновлено 17 мая 2024, 02:08
34
0
Аль-Наср – Аль-Хиляль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

17 мая на «Аль-Аввал Парк» пройдет матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» встретится с «Аль-Хилялем». Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Аль-Наср – Аль-Хиляль

Аль-Наср

Команда проводит хороший, сильный сезон. В том числе и персонально Криштиану Роналду, который на сороковом году жизни только в чемпионате страны наколотил 30+ голов. Но, с другой стороны, в плане достижений ничего особенно не изменилось даже после летних приобретений в состав и переманивания на тренерский пост Луиша Каштру. Разве что кубок Саудовской Аравии Рыцарь Неджда еще может выиграть. Но это слабо компенсирует вылет из Азиатской Лиги чемпионов после поражения Аль-Айну в четвертьфинале, проигранного Аль-Хилялю в суперкубка страны и, главное, безнадежного отставания, которое образовалось к весне от этого конкурента. Как итог, снова только второе место - уже просто доигрывают. Аль-Охдуд дожали только в концовке, за счет дубля Брозовича. Хотя и Роналду без очередного гола не ушел.

Аль-Хиляль

Клуб уже стал чемпионом страны. Его ставка на другого португальского тренера, Жоржи Жезуша, себя оправдала куда лучше, а обновленный состав даже без постоянно травмированного Неймара справился почти идеально. Единственная заметная оговорка это осечка с тем же Аль-Айном, только представителю ОАЭ уступили в полуфинале. Кстати, те 2:4 остаются единственным поражением в сезоне, с учетом уже упомянутого Суперкубка, а также продвижения по сетке кубка Саудовской Аравии, где в полуфинале выбили Аль-Иттихад и вышли на будущий решающий поединок против Роналду и компании. В чемпионате же Митрович с партнерами показывает статистику, которой позавидует даже Байер: только пара ничьих при обилии побед. Аль-Хазем ухитрился в прошлом туре сровнять после первого гола, но, наверное, быстро пожалел, получив еще 3 мяча в свои ворота.

Статистика личных встреч

Все 3 последних официальных поединка, начиная с апреля прошлого года, были выиграны лидерами.

Прогноз

GGBET отдает небольшое преимущество подопечным Жезуша. Но уже можно играть для болельщиков - поставим, что дуэль Роналду с Митровичем закончится на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,95).

GG.BET
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Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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