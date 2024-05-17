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  4. Звезда сборной Испании пропустит Евро-2024 из-за травмы
Чемпионат Европы
17 мая 2024, 14:59 |
456
0

Звезда сборной Испании пропустит Евро-2024 из-за травмы

У Иско перелом малоберцовой кости

17 мая 2024, 14:59 |
456
0
Звезда сборной Испании пропустит Евро-2024 из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Иско

Опытный полузащитник «Бетиса» Иско получил перелом малоберцовой кости ноги. По информации испанских СМИ, он точно выбыл до конца нынешнего клубного сезона и пропустит предстоящий Евро-2024.

В нынешнем сезоне в составе «Бетиса» Иско пережил свою вторую молодость и был кандидатом в состав сборной Испании, куда не вызывался с 2019 года. Однако из-за травмы на Евро-2024 мы его не увидим.

В нынешнем сезоне на счету 32-летнего испанского полузащитника 9 голов и 7 ассистов в 36 матчах за «Бетис» во всех турнирах.

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Иско Бетис сборная Испании по футболу Евро-2024 травма перелом ноги
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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