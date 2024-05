Звезда сборной Испании пропустит Евро-2024 из-за травмы

Опытный полузащитник «Бетиса» Иско получил перелом малоберцовой кости ноги. По информации испанских СМИ, он точно выбыл до конца нынешнего клубного сезона и пропустит предстоящий Евро-2024.

В нынешнем сезоне в составе «Бетиса» Иско пережил свою вторую молодость и был кандидатом в состав сборной Испании, куда не вызывался с 2019 года. Однако из-за травмы на Евро-2024 мы его не увидим.

В нынешнем сезоне на счету 32-летнего испанского полузащитника 9 голов и 7 ассистов в 36 матчах за «Бетис» во всех турнирах.

19 MOTM’s in 29 games & La Liga POTM.



Isco was set to return to the Spain squad for EURO just to get injured days before the squad list.



You hate to see it. pic.twitter.com/lTwvaA8vYk