Звезда сборной Испании пропустит Евро-2024 из-за травмы
У Иско перелом малоберцовой кости
Опытный полузащитник «Бетиса» Иско получил перелом малоберцовой кости ноги. По информации испанских СМИ, он точно выбыл до конца нынешнего клубного сезона и пропустит предстоящий Евро-2024.
В нынешнем сезоне в составе «Бетиса» Иско пережил свою вторую молодость и был кандидатом в состав сборной Испании, куда не вызывался с 2019 года. Однако из-за травмы на Евро-2024 мы его не увидим.
В нынешнем сезоне на счету 32-летнего испанского полузащитника 9 голов и 7 ассистов в 36 матчах за «Бетис» во всех турнирах.
19 MOTM’s in 29 games & La Liga POTM.— TC (@totalcristiano) May 17, 2024
Isco was set to return to the Spain squad for EURO just to get injured days before the squad list.
You hate to see it. pic.twitter.com/lTwvaA8vYk
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