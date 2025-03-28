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Испания
28 марта 2025, 20:39 | Обновлено 28 марта 2025, 20:41
770
1

Барселона решила выгнать футболиста. Это победитель Лиги наций

Ансу Фати больше не нужен своему клубу

28 марта 2025, 20:39 | Обновлено 28 марта 2025, 20:41
770
1
Барселона решила выгнать футболиста. Это победитель Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ансу Фати вероятнее всего покинет клуб летом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, руководство «сине-гранатовых» приняло окончательное решение попрощаться с 22-летним футболистом. Окружение самого игрока также считает, что ему стоит найти себе новый клуб.

В сезоне 2024/25 Ансу Фати провел 8 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость победителя Лиги наций 2023 в составе национальной сборной Испании в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила Ансу Фати новый контракт.

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Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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zhyr
А ще не так давно коштував 200, якщо не помиляюсь))
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