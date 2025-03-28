Барселона решила выгнать футболиста. Это победитель Лиги наций

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ансу Фати вероятнее всего покинет клуб летом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, руководство «сине-гранатовых» приняло окончательное решение попрощаться с 22-летним футболистом. Окружение самого игрока также считает, что ему стоит найти себе новый клуб.

В сезоне 2024/25 Ансу Фати провел 8 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость победителя Лиги наций 2023 в составе национальной сборной Испании в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила Ансу Фати новый контракт.