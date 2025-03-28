Барселона решила выгнать футболиста. Это победитель Лиги наций
Ансу Фати больше не нужен своему клубу
Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ансу Фати вероятнее всего покинет клуб летом, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, руководство «сине-гранатовых» приняло окончательное решение попрощаться с 22-летним футболистом. Окружение самого игрока также считает, что ему стоит найти себе новый клуб.
В сезоне 2024/25 Ансу Фати провел 8 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость победителя Лиги наций 2023 в составе национальной сборной Испании в 5 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила Ансу Фати новый контракт.
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