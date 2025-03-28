Он травмировался против Бельгии. Известно, когда вернется игрок сборной

В четверг, 20 марта, в 21:45 сборная Украины сыграла первый матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Соперником за право повыситься в классе является команда Бельгии. Первая встреча состоялась в испанской Мурсии на стадионе Энрике Рока.

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В этом поединке травмировался защитник национальной сборной Ефим Конопля. 28 марта 2025 года издание Tribuna обнародовало информацию, согласно которой футболист еще 10 дней будет тренироваться индивидуально, после чего вернется в общую группу донецкого «Шахтера».

В сезоне 2024/25 Ефим Конопля провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись 2 голевыми передачами.