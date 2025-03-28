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  4. Он травмировался против Бельгии. Известно, когда вернется игрок сборной
Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 12:36 | Обновлено 28 марта 2025, 12:37
326
0

Он травмировался против Бельгии. Известно, когда вернется игрок сборной

Ефим Конопля еще 10 дней будет тренироваться индивидуально

28 марта 2025, 12:36 | Обновлено 28 марта 2025, 12:37
326
0
Он травмировался против Бельгии. Известно, когда вернется игрок сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

В четверг, 20 марта, в 21:45 сборная Украины сыграла первый матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Соперником за право повыситься в классе является команда Бельгии. Первая встреча состоялась в испанской Мурсии на стадионе Энрике Рока.

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В этом поединке травмировался защитник национальной сборной Ефим Конопля. 28 марта 2025 года издание Tribuna обнародовало информацию, согласно которой футболист еще 10 дней будет тренироваться индивидуально, после чего вернется в общую группу донецкого «Шахтера».

В сезоне 2024/25 Ефим Конопля провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись 2 голевыми передачами.

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Дмитрий Вус Источник: Трибуна
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