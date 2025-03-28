Испания28 марта 2025, 17:14 |
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В Барселоне сообщили, сколько времени нужно Ольмо для восстановления
Полузащитник травмировал приводящую мышцу
28 марта 2025, 17:14 |
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26-летний испанский полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо выбыл на три недели.
Об этом сообщили на официальном сайте «каталонского» клуба.
В «Барселоне» также подтвердили, что Ольмо травмировал приводящую мышцу в матче 27-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (3:0).
В том поединке Дани Ольмо провел на поле 28 минут и за это время реализовал пенальти.
В этом сезоне он сыграл 17 матчей в чемпионате Испании и забил 7 мячей.
Ранее президент Ла Лиги заявил, что не поддерживает допуск полузащитника «Барселоны» к матчам.
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