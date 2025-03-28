В Барселоне сообщили, сколько времени нужно Ольмо для восстановления

26-летний испанский полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо выбыл на три недели.

Об этом сообщили на официальном сайте «каталонского» клуба.

В «Барселоне» также подтвердили, что Ольмо травмировал приводящую мышцу в матче 27-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (3:0).

В том поединке Дани Ольмо провел на поле 28 минут и за это время реализовал пенальти.

В этом сезоне он сыграл 17 матчей в чемпионате Испании и забил 7 мячей.

Ранее президент Ла Лиги заявил, что не поддерживает допуск полузащитника «Барселоны» к матчам.