Не футболист. Леоненко выбрал лучшего спортсмена в истории

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко выбрал лучшего боксера Украины и лучшего спортсмена в истории.

– Кого Вы считаете лучшим супертяжеловесом в истории Украины: Усика, Владимира или Виталия Кличко?

– Конечно, Владимир Кличко. У него был лучший джеб левой в мире. Его соперники просто от джеба уставали. Да, Кличко проиграл Джошуа, которого Усик дважды побил, но Владимиру просто нужно было заканчивать карьеру раньше. Никто же не смотрит, что боксеру уже за 40 лет. Если бы Кличко был Зиданом, то ушел бы непобежденным, но таких спортсменов мало. Вот Флойд Мейвезер ушел вовремя.

– Кого Вы считаете лучшим спортсменом в истории?

– Для меня – это Усэйн Болт, потому что все любят скорость, а он самый быстрый человек в мире. Он тоже ушел вовремя, хотя мог еще побегать. Я не уверен, что его рекорд возможно когда-то побить, даже если с горы бежать. Но в каждом виде спорта есть свои звезды. Что касается футбола, то номер один всех времен – это Пеле, второй – Марадона, и третий, наверное, – Зидан.

Ранее Виктор Леоненко дал прогноз на бой Александра Усика и Тайсона Фьюри.