Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не футболист. Леоненко выбрал лучшего спортсмена в истории
Украина. Премьер лига
17 мая 2024, 13:02 | Обновлено 17 мая 2024, 13:03
1573
1

Не футболист. Леоненко выбрал лучшего спортсмена в истории

Бывший нападающий киевского «Динамо» увлекается Усэйном Болтом

17 мая 2024, 13:02 | Обновлено 17 мая 2024, 13:03
1573
1
Не футболист. Леоненко выбрал лучшего спортсмена в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Усэйн Болт

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко выбрал лучшего боксера Украины и лучшего спортсмена в истории.

– Кого Вы считаете лучшим супертяжеловесом в истории Украины: Усика, Владимира или Виталия Кличко?

– Конечно, Владимир Кличко. У него был лучший джеб левой в мире. Его соперники просто от джеба уставали. Да, Кличко проиграл Джошуа, которого Усик дважды побил, но Владимиру просто нужно было заканчивать карьеру раньше. Никто же не смотрит, что боксеру уже за 40 лет. Если бы Кличко был Зиданом, то ушел бы непобежденным, но таких спортсменов мало. Вот Флойд Мейвезер ушел вовремя.

– Кого Вы считаете лучшим спортсменом в истории?

– Для меня – это Усэйн Болт, потому что все любят скорость, а он самый быстрый человек в мире. Он тоже ушел вовремя, хотя мог еще побегать. Я не уверен, что его рекорд возможно когда-то побить, даже если с горы бежать. Но в каждом виде спорта есть свои звезды. Что касается футбола, то номер один всех времен – это Пеле, второй – Марадона, и третий, наверное, – Зидан.

Ранее Виктор Леоненко дал прогноз на бой Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По теме:
ФОТО. Владимир Кличко и Леннокс Льюис встретились перед боем Усик – Фьюри
Сергей НАГОРНЯК: «Думаю, Усику подошел бы Манчестер Сити»
Леоненко сделал Довбику предупреждение относительно будущего
Усэйн Болт Виктор Леоненко Владимир Кличко Александр Усик Виталий Кличко Пеле Диего Марадона Зинедин Зидан легкая атлетика
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей НАГОРНЯК: «Хочется, чтобы Усик победил нокаутом»
Футбол | 17 мая 2024, 12:05 0
Сергей НАГОРНЯК: «Хочется, чтобы Усик победил нокаутом»
Сергей НАГОРНЯК: «Хочется, чтобы Усик победил нокаутом»

Бывший нападающий сборной Украины дал прогноз на бой украинца против Тайсона Фьюри

Михаил МУДРИК: «К сожалению, сезон для меня окончен»
Футбол | 16 мая 2024, 14:49 9
Михаил МУДРИК: «К сожалению, сезон для меня окончен»
Михаил МУДРИК: «К сожалению, сезон для меня окончен»

Вингер «Челси» прокомментировал свое повреждение

7 украинцев – лучших бомбардиров зарубежных чемпионатов
Футбол | 16.05.2024, 13:28
7 украинцев – лучших бомбардиров зарубежных чемпионатов
7 украинцев – лучших бомбардиров зарубежных чемпионатов
Уже седьмой. Еще один клуб УПЛ получил бронирование от мобилизации
Футбол | 17.05.2024, 12:42
Уже седьмой. Еще один клуб УПЛ получил бронирование от мобилизации
Уже седьмой. Еще один клуб УПЛ получил бронирование от мобилизации
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 17.05.2024, 05:51
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Тарас Картоплянка
Странно что не Лэнс Армстронг. Он же ещё быстрей
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Наглый Тайсон. Фьюри и Усик не провели дуэль взглядов. Что произошло?
Наглый Тайсон. Фьюри и Усик не провели дуэль взглядов. Что произошло?
16.05.2024, 22:31 10
Бокс
Неожиданный претендент на Лунина. Испанский гранд хочет подписать украинца
Неожиданный претендент на Лунина. Испанский гранд хочет подписать украинца
16.05.2024, 09:08 5
Футбол
Золотая Бутса. Кейн фактически недостижим. Какое место занимает Довбик?
Золотая Бутса. Кейн фактически недостижим. Какое место занимает Довбик?
16.05.2024, 06:45 1
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
17.05.2024, 07:00 1
Хоккей
Фьюри признался, почему отказался проводить дуэль взглядов с Усиком
Фьюри признался, почему отказался проводить дуэль взглядов с Усиком
17.05.2024, 06:31 7
Бокс
Украинского арбитра забрали работники ТЦК. УАФ нужно принимать решения
Украинского арбитра забрали работники ТЦК. УАФ нужно принимать решения
16.05.2024, 10:09 42
Футбол
Существенные изменения. Как выглядит таблица АПЛ перед последним туром
Существенные изменения. Как выглядит таблица АПЛ перед последним туром
16.05.2024, 12:00 1
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Заявляют, что играют за ВСУ, а на поле ничего не делают»
Сергей РЕБРОВ: «Заявляют, что играют за ВСУ, а на поле ничего не делают»
17.05.2024, 07:01 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем