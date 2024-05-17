Назар ВОЛОШИН: «Знаю, что Кривбасс будет биться в матче против нас»

Полузащитник «Динамо» Киев Назар Волошин поделился ожиданиями от матча 29-го тура УПЛ против «Кривбасса» (18 мая, 15:30):

— Как настроение перед заключительными матчами сезона? Есть ли уже усталость?

— Немного усталость есть, но ничего, это нормально. Готовимся к «Кривбассу».

— Твоя профессиональная карьера началась, по сути, в «Кривбассе». Что скажешь об этом клубе?

— Очень хорошая команда, там много очень сильных игроков. Знаю, что они будут биться, поэтому следующая игра обещает быть тяжелой.

— Для «Кривбасса» игра будет принципиальной, несмотря на отсутствие турнирной интриги?

— Думаю, да, ведь для каждой команды принципиальным делом является победа над «Динамо». Поэтому наша задача — не дать им шансов на это.

— Сейчас «Кривбасс» существенно изменился по сравнению с тем, в котором ты был...

— Да, ведь в команду пришло много новых игроков, в том числе иностранцев. Команда ощутимо изменилась.

— Бронза — заслуженный результат для «Кривбасса»?

— Считаю, что да, ведь они провели очень качественный сезон. Игра у команды хорошо поставлена. Третье место вполне заслуженное для них.