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  4. Назар ВОЛОШИН: «Знаю, что Кривбасс будет биться в матче против нас»
Украина. Премьер лига
17 мая 2024, 15:38 |
240
0

Назар ВОЛОШИН: «Знаю, что Кривбасс будет биться в матче против нас»

Хавбек «Динамо» – о матче против «Кривбасса»

17 мая 2024, 15:38 |
240
0
Назар ВОЛОШИН: «Знаю, что Кривбасс будет биться в матче против нас»
ФК Динамо. Назар Волошин

Полузащитник «Динамо» Киев Назар Волошин поделился ожиданиями от матча 29-го тура УПЛ против «Кривбасса» (18 мая, 15:30):

— Как настроение перед заключительными матчами сезона? Есть ли уже усталость?
— Немного усталость есть, но ничего, это нормально. Готовимся к «Кривбассу».

— Твоя профессиональная карьера началась, по сути, в «Кривбассе». Что скажешь об этом клубе?
— Очень хорошая команда, там много очень сильных игроков. Знаю, что они будут биться, поэтому следующая игра обещает быть тяжелой.

— Для «Кривбасса» игра будет принципиальной, несмотря на отсутствие турнирной интриги?
— Думаю, да, ведь для каждой команды принципиальным делом является победа над «Динамо». Поэтому наша задача — не дать им шансов на это.

— Сейчас «Кривбасс» существенно изменился по сравнению с тем, в котором ты был...
— Да, ведь в команду пришло много новых игроков, в том числе иностранцев. Команда ощутимо изменилась.

— Бронза — заслуженный результат для «Кривбасса»?
— Считаю, что да, ведь они провели очень качественный сезон. Игра у команды хорошо поставлена. Третье место вполне заслуженное для них.

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Олег Дидух Источник: ФК Динамо Киев
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