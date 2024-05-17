Назар ВОЛОШИН: «Знаю, что Кривбасс будет биться в матче против нас»
Хавбек «Динамо» – о матче против «Кривбасса»
Полузащитник «Динамо» Киев Назар Волошин поделился ожиданиями от матча 29-го тура УПЛ против «Кривбасса» (18 мая, 15:30):
— Как настроение перед заключительными матчами сезона? Есть ли уже усталость?
— Немного усталость есть, но ничего, это нормально. Готовимся к «Кривбассу».
— Твоя профессиональная карьера началась, по сути, в «Кривбассе». Что скажешь об этом клубе?
— Очень хорошая команда, там много очень сильных игроков. Знаю, что они будут биться, поэтому следующая игра обещает быть тяжелой.
— Для «Кривбасса» игра будет принципиальной, несмотря на отсутствие турнирной интриги?
— Думаю, да, ведь для каждой команды принципиальным делом является победа над «Динамо». Поэтому наша задача — не дать им шансов на это.
— Сейчас «Кривбасс» существенно изменился по сравнению с тем, в котором ты был...
— Да, ведь в команду пришло много новых игроков, в том числе иностранцев. Команда ощутимо изменилась.
— Бронза — заслуженный результат для «Кривбасса»?
— Считаю, что да, ведь они провели очень качественный сезон. Игра у команды хорошо поставлена. Третье место вполне заслуженное для них.
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