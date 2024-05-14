Динамо – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 мая в 15:30 матч 29-го тура УПЛ
В субботу, 18 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Динамо» Киев и «Кривбасс» из Кривого Рога.
Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
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Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:30 по киевскому времени.
Киевское «Динамо» в таблице УПЛ занимает 2-е место, имея 63 очков после 28 игр. У «Кривбасса» имеется 54 пунктов после 28 встреч и 3-я позиция.
Видеотрансляцию матча «Динамо» – «Кривбасс» проводит телеканал 2+2 и YouTube-канал Football Hub.
Динамо – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (плеер трансляций будет добавлен, как только он станет доступным)
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