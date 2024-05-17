Соболенко поделилась планами на финал в Риме против Свентек
Вторая ракетка мира – о предстоящей встрече за титул в столице Италии
Вторая ракетка мира Арина Соболенко рассказала о своей готовности к финалу в Риме против польской теннисистки Иги Свентек.
Соболенко 4 мая проиграла представительнице Польше в финале в Мадрид, упустив три матчбола (5:7, 6:4, 6:7 (7:9).
«Если в этот раз дойду до матчбола, сыграю чуть агрессивнее. Я рискну. Буду доверять себе и атаковать, вместо того чтобы просто держать мяч в игре. Не буду осторожничать, а рискну.
Мне кажется, я играю на должном уровне, у меня есть все для победы. Просто нужно сосредоточиться на себе, не торопить события, ждать подходящего удара, чтобы закончить розыгрыш.
Продолжаю искать что-то новое или полностью сосредоточена на том, чтобы показать максимум? Ты всегда ищешь что-то новое, стараешься прибавить, особенно после таких матчей, как в Мадриде. Стараешься найти то, что можно улучшить, чтобы в следующий раз победить.
После Мадрида мы много работали над парой аспектов. Посмотрим. В субботу увидим, поможет мне это или нет, и будем отталкиваться от этого. Я верю, что смогу победить», – заявил Соболенко.
Ранее сообщалось, что Соболенко хотела сняться с турнира в Риме после матча со Свитолиной.
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