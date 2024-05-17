Марченко вышел в финал челленджера, отыгравшись после 0:6 в первом сете

Украинский теннисист Илья Марченко (№242 ATP) пробился в финала хардового челленджера в Тайбэе (Тайвань).

В поединке 1/2 финала украинец одержал волевую победу над Шю Юсиу из Тайваня (№235 ATP).

Тайбэй. 1/2 финала

Илья Марченко (Украина) – Шю Юсиу (Тайвань) – 0:6, 7:6(3), 6:3

Марченко сыграет в первом финале на таком уровне с октября 2023 года, когда он стал победителем турнира в Гамбурге.

В матче за титул Илья сразится против Адама Волтона (№111 ATP) или Джеймса Дакворта (№102 ATP). В предыдущих 9 финалах челленджеров украинец проиграл всего один раз.