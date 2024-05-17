Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марченко вышел в финал челленджера, отыгравшись после 0:6 в первом сете
ATP
17 мая 2024, 14:13 | Обновлено 17 мая 2024, 14:15
250
2

Марченко вышел в финал челленджера, отыгравшись после 0:6 в первом сете

Илья проводит лучший турнир в 2024-м году

17 мая 2024, 14:13 | Обновлено 17 мая 2024, 14:15
250
2
Марченко вышел в финал челленджера, отыгравшись после 0:6 в первом сете
ATP. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№242 ATP) пробился в финала хардового челленджера в Тайбэе (Тайвань).

В поединке 1/2 финала украинец одержал волевую победу над Шю Юсиу из Тайваня (№235 ATP).

Тайбэй. 1/2 финала
Илья Марченко (Украина) – Шю Юсиу (Тайвань) – 0:6, 7:6(3), 6:3

Марченко сыграет в первом финале на таком уровне с октября 2023 года, когда он стал победителем турнира в Гамбурге.

В матче за титул Илья сразится против Адама Волтона (№111 ATP) или Джеймса Дакворта (№102 ATP). В предыдущих 9 финалах челленджеров украинец проиграл всего один раз.

По теме:
Марченко впервые в сезоне вышел в полуфинал челленджера
Марченко второй раз в сезоне вышел в 1/4 финала на челленджере
Марченко прервал серию из пяти поражений подряд
Илья Марченко ATP Тайбэй
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наглый Тайсон. Фьюри и Усик не провели дуэль взглядов. Что произошло?
Бокс | 16 мая 2024, 22:31 10
Наглый Тайсон. Фьюри и Усик не провели дуэль взглядов. Что произошло?
Наглый Тайсон. Фьюри и Усик не провели дуэль взглядов. Что произошло?

Тайсон отказался смотреть в сторону Александра после пресс-конференции

Уже седьмой. Еще один клуб УПЛ получил бронирование от мобилизации
Футбол | 17 мая 2024, 12:42 11
Уже седьмой. Еще один клуб УПЛ получил бронирование от мобилизации
Уже седьмой. Еще один клуб УПЛ получил бронирование от мобилизации

«Черноморец» признан критически важным клубом для функционирования экономики

Минус Циципас и Хуркач. Стали известны все полуфиналисты Мастерса в Риме
Теннис | 16.05.2024, 23:01
Минус Циципас и Хуркач. Стали известны все полуфиналисты Мастерса в Риме
Минус Циципас и Хуркач. Стали известны все полуфиналисты Мастерса в Риме
Сергей РЕБРОВ: «Заявляют, что играют за ВСУ, а на поле ничего не делают»
Футбол | 17.05.2024, 07:01
Сергей РЕБРОВ: «Заявляют, что играют за ВСУ, а на поле ничего не делают»
Сергей РЕБРОВ: «Заявляют, что играют за ВСУ, а на поле ничего не делают»
Фьюри признался, почему отказался проводить дуэль взглядов с Усиком
Бокс | 17.05.2024, 06:31
Фьюри признался, почему отказался проводить дуэль взглядов с Усиком
Фьюри признался, почему отказался проводить дуэль взглядов с Усиком
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
naverland
Так держать Марчело
Ответить
0
Андрій Заліщук
нічого собі, прорвало Іллю
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рекордные гонорары. Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой
Рекордные гонорары. Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой
15.05.2024, 09:47 8
Бокс
Михаил МУДРИК: «К сожалению, сезон для меня окончен»
Михаил МУДРИК: «К сожалению, сезон для меня окончен»
16.05.2024, 14:49 9
Футбол
Неожиданный претендент на Лунина. Испанский гранд хочет подписать украинца
Неожиданный претендент на Лунина. Испанский гранд хочет подписать украинца
16.05.2024, 09:08 5
Футбол
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
15.05.2024, 08:01
Футбол
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
17.05.2024, 05:51
Бокс
Туда сватают и Лунина. Реал согласился продать звезду за €90 млн в клуб АПЛ
Туда сватают и Лунина. Реал согласился продать звезду за €90 млн в клуб АПЛ
15.05.2024, 16:44 4
Футбол
Фьюри обратился с просьбой к Усику относительно хода предстоящего боя
Фьюри обратился с просьбой к Усику относительно хода предстоящего боя
15.05.2024, 11:36
Бокс
Промоутер Усика объяснил резкое снижение веса Фьюри перед боем
Промоутер Усика объяснил резкое снижение веса Фьюри перед боем
15.05.2024, 09:10 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем