Марченко вышел в финал челленджера, отыгравшись после 0:6 в первом сете
Илья проводит лучший турнир в 2024-м году
Украинский теннисист Илья Марченко (№242 ATP) пробился в финала хардового челленджера в Тайбэе (Тайвань).
В поединке 1/2 финала украинец одержал волевую победу над Шю Юсиу из Тайваня (№235 ATP).
Тайбэй. 1/2 финала
Илья Марченко (Украина) – Шю Юсиу (Тайвань) – 0:6, 7:6(3), 6:3
Марченко сыграет в первом финале на таком уровне с октября 2023 года, когда он стал победителем турнира в Гамбурге.
В матче за титул Илья сразится против Адама Волтона (№111 ATP) или Джеймса Дакворта (№102 ATP). В предыдущих 9 финалах челленджеров украинец проиграл всего один раз.
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