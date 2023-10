Марченко выиграл второй титул в сезоне

Украинский теннисист Илья Марченко (№248 ATP) стал победителем хардового челленджера в Гамбурге.

В финале украинец разобрался с первым сеяным Деннисом Новаком из Австрии (№176 ATP).

Гамбург. Финал

Илья Марченко (Украина) – Деннис Новак (Австрия) – 6:2, 6:3

Это был третий матч между теннисистами, украинец победил во всех.

Для Ильи это второй титул в сезоне и десятый в карьере. В июле Илья стал победителем хардового челленджера в Салинасе (Эквадор).

С новой недели Марченко поднимется в рейтинге ближе к 210-й позиции.

Hamburg Ch F: ILLYA MARCHENKO IS BACK WITH HIS SECOND YTD CH TITLE!!! 🤩❤️ After Salinas Ch several months ago.



D. Dennis Novak 6-2, 6-3.

Appeared more aggressive, deep, and nailed the pt construction in the impt moments. 👍



🎥 @ATPChallengerpic.twitter.com/wLCaocF0He