Кто на первом месте? Опубликованы самые красивые голы Динамо в 2024 году

Youtube-канал киевского «Динамо» опубликовал список самых красивых голов, которые забивали в этом году подопечные Александра Шовковского.

В рейтинге оказались шесть игроков: Николай Шапаренко (дважды), Владимир Бражко (дважды), Владислав Кабаев (дважды), Александр Пихаленок (дважды), Владислав Ванат, Андрей Ярмоленко.

На первом месте оказался гол Бражко – Владимир отличился в воротах «Левого Берега» (3:0) в матче восьмого тура Украинской Премьер-лиги. В тройке лучших – гол Кабаева в ворота чешской «Виктории Пльзень» в Лиге Европы (1:2), и мяч Пихаленка в поединке против «Ворсклы» (3:1, четвертый тур УПЛ).

Подопечные Александра Шовковского набрали 43 балла и единолично возглавляют турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги. «Динамо» на пять очков опережает ближайшего преследователя – «Александрию».

Самые красивые голы киевского «Динамо» в 2024 году