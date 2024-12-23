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Украина. Премьер лига
23 декабря 2024, 11:22 |
307
1

Кто на первом месте? Опубликованы самые красивые голы Динамо в 2024 году

Youtube-канал киевского клуба представил подборку лучших забитых мячей

23 декабря 2024, 11:22 |
307
1
Кто на первом месте? Опубликованы самые красивые голы Динамо в 2024 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

Youtube-канал киевского «Динамо» опубликовал список самых красивых голов, которые забивали в этом году подопечные Александра Шовковского.

В рейтинге оказались шесть игроков: Николай Шапаренко (дважды), Владимир Бражко (дважды), Владислав Кабаев (дважды), Александр Пихаленок (дважды), Владислав Ванат, Андрей Ярмоленко.

На первом месте оказался гол Бражко – Владимир отличился в воротах «Левого Берега» (3:0) в матче восьмого тура Украинской Премьер-лиги. В тройке лучших – гол Кабаева в ворота чешской «Виктории Пльзень» в Лиге Европы (1:2), и мяч Пихаленка в поединке против «Ворсклы» (3:1, четвертый тур УПЛ).

Подопечные Александра Шовковского набрали 43 балла и единолично возглавляют турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги. «Динамо» на пять очков опережает ближайшего преследователя – «Александрию».

Самые красивые голы киевского «Динамо» в 2024 году

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Николай Шапаренко Андрей Ярмоленко Владислав Ванат Владимир Бражко Александр Пихаленок Владислав Кабаев
Микола Титюк Источник
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Burevestnik
хороші вибрали голи.
і не важливо під якими вони номерами.    
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