«Я очень ценю». Легионер Кривбаса рассказал, все что думает о Вернидубе

Легионер криворожского «Кривбасса» Жан По оценил тренерские способности главного тренера команды Юрия Вернидуба. Игрок откровенно рассказал об отношении специалиста к легионерам.

«Да, Юрий Вернидуб – это топовый специалист, который ценит игроков с характером, побуждает выходить за пределы своих возможностей.

Если слушать его советы, ты сможешь добиться настоящих вершин и стать топовым футболистом. Для всех ребят он как отец, к которому всегда можно прийти за советом.

Отдельно хочу поблагодарить Юрия Николаевича за его теплое отношение к нам – легионерам, ведь во время войны он много общается с нами, создает спокойную атмосферу в коллективе, делает все, чтобы мы чувствовали себя в безопасности. Я очень ценю его».