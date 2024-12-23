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  4. «Я очень ценю». Легионер Кривбаса рассказал, все что думает о Вернидубе
Украина. Премьер лига
23 декабря 2024, 11:21 |
199
0

«Я очень ценю». Легионер Кривбаса рассказал, все что думает о Вернидубе

Жан По поблагодарил Юрия Вернидуба

23 декабря 2024, 11:21 |
199
0
«Я очень ценю». Легионер Кривбаса рассказал, все что думает о Вернидубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Легионер криворожского «Кривбасса» Жан По оценил тренерские способности главного тренера команды Юрия Вернидуба. Игрок откровенно рассказал об отношении специалиста к легионерам.

«Да, Юрий Вернидуб – это топовый специалист, который ценит игроков с характером, побуждает выходить за пределы своих возможностей.

Если слушать его советы, ты сможешь добиться настоящих вершин и стать топовым футболистом. Для всех ребят он как отец, к которому всегда можно прийти за советом.

Отдельно хочу поблагодарить Юрия Николаевича за его теплое отношение к нам – легионерам, ведь во время войны он много общается с нами, создает спокойную атмосферу в коллективе, делает все, чтобы мы чувствовали себя в безопасности. Я очень ценю его».

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Жан-Морель По Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Юрий Вернидуб Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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