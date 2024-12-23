Молод и перспективен. Украинский голкипер может перейти в Вильярреал

Украинский голкипер «ГКС Катовице» Ярослав Троицкий может стать игроком «Вильярреала», сообщает телеграм-канал Legioners.ua.

По информации источника, 19-летний футболист в начале 2025 года поедет на просмотр в молодежную команду испанского клуба. Ярослав играл в академии киевского «Динамо», донецкого «Шахтера» и харьковского «Металлиста».

С начала полномасштабной войны голкипер подписал соглашение с польским клубом.

Ранее сообщалось о том, что «Вильярреал» разгромил «Леганес» в гостях.