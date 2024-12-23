Испания23 декабря 2024, 11:15 | Обновлено 23 декабря 2024, 11:17
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Молод и перспективен. Украинский голкипер может перейти в Вильярреал
Ярослав Троицкий может присоединиться к «желтой субмарине»
23 декабря 2024, 11:15 | Обновлено 23 декабря 2024, 11:17
896
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Украинский голкипер «ГКС Катовице» Ярослав Троицкий может стать игроком «Вильярреала», сообщает телеграм-канал Legioners.ua.
По информации источника, 19-летний футболист в начале 2025 года поедет на просмотр в молодежную команду испанского клуба. Ярослав играл в академии киевского «Динамо», донецкого «Шахтера» и харьковского «Металлиста».
С начала полномасштабной войны голкипер подписал соглашение с польским клубом.
Ранее сообщалось о том, что «Вильярреал» разгромил «Леганес» в гостях.
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