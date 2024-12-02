Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украинец продлил винстрик до 15 матчей и завоевал 4-й трофей за ноябрь
ITF
02 декабря 2024, 04:21 |
94
0

Украинец продлил винстрик до 15 матчей и завоевал 4-й трофей за ноябрь

Илья Белобородько вместе с Яном Йермаром стал победителем 15-тысячника в Мадриде

02 декабря 2024, 04:21 |
94
0
Украинец продлил винстрик до 15 матчей и завоевал 4-й трофей за ноябрь
Instagram. Илья Белобородько

Украинский теннисист Илья Белобородько завоевал парный трофей на хардовом турнире ITF M15 в Мадриде, Испания.

В финале украинец и его напарник Ян Йермар (Чехия) разгромили французский тандем Адан Фрейр да Силва / Янис Газуани Дюран за 46 минут.

ITF M15 Мадрид. Пары. Хард. Финал

Илья Белобородько (Украина) / Ян Йермар (Чехия) [3] – Адан Фрейр да Силва (Франция) / Янис Газуани Дюран (Франция) – 6:1, 6:1

Белобородько и Ермар продлили свой винстрик до 15 побед подряд. Они завоевали 4-й совместный парный титул, все – в ноябре. Ранее они дважды становились победителями в Саболчверешмарте, а на прошлой неделе выиграли трофей на этих же кортах – в столице Испании.

Всего для Ильи это был 14-й парный финал на турнирах ITF, в которых он взял 10 трофеев.

По теме:
Белобородько завоевал титул на турнире ITF M15 в Испании
Украинский теннисист выиграл второй трофей подряд за две недели в Венгрии
Все-таки сумел! Украинский теннисист впервые в карьере выиграл трофей
Илья Белобородько ITF Мадрид трофеи украинцев в теннисе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Александрия забила шедевр, а Черноморец играет в 9, послали арбитра
Футбол | 01 декабря 2024, 14:16 6
ВИДЕО. Александрия забила шедевр, а Черноморец играет в 9, послали арбитра
ВИДЕО. Александрия забила шедевр, а Черноморец играет в 9, послали арбитра

«Александрия» принимает «Черноморец» в 15 туре УПЛ

Колос – Динамо – 1:1. Бражко и подстава от Михавко. Видео голов и обзор
Футбол | 01 декабря 2024, 18:05 1
Колос – Динамо – 1:1. Бражко и подстава от Михавко. Видео голов и обзор
Колос – Динамо – 1:1. Бражко и подстава от Михавко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 15-го тура УПЛ 2024/25

Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
Футбол | 01.12.2024, 22:15
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
Что решил CAS? Известно, сможет ли Синнер сыграть на Austraian Open 2025
Теннис | 30.11.2024, 16:31
Что решил CAS? Известно, сможет ли Синнер сыграть на Austraian Open 2025
Что решил CAS? Известно, сможет ли Синнер сыграть на Austraian Open 2025
Джордж Форман назвал лучшего супертяжа всех времен. Это не Мухаммед Али
Бокс | 01.12.2024, 07:05
Джордж Форман назвал лучшего супертяжа всех времен. Это не Мухаммед Али
Джордж Форман назвал лучшего супертяжа всех времен. Это не Мухаммед Али
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна оценка Забарного за безумный матч в АПЛ с шестью голами
Стала известна оценка Забарного за безумный матч в АПЛ с шестью голами
30.11.2024, 19:51 4
Футбол
Почему Кличко собирается провести бой в 48 лет? Известна причина
Почему Кличко собирается провести бой в 48 лет? Известна причина
30.11.2024, 11:58 12
Бокс
Достойный результат. Украина финишировала шестой в смешанной эстафете КМ
Достойный результат. Украина финишировала шестой в смешанной эстафете КМ
30.11.2024, 18:10 27
Биатлон
Трое на хвосте. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть
Трое на хвосте. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть
30.11.2024, 09:45 42
Футбол
Хирн отреагировал на то, что Кличко хочет провести мегафайт с Дюбуа
Хирн отреагировал на то, что Кличко хочет провести мегафайт с Дюбуа
30.11.2024, 22:52
Бокс
Три звезды покинут Барселону летом. Суммарная стоимость – более 100 млн
Три звезды покинут Барселону летом. Суммарная стоимость – более 100 млн
30.11.2024, 13:57 1
Футбол
Возвращение Кличко, Усик опять второй, Беринчик против Стивенсона
Возвращение Кличко, Усик опять второй, Беринчик против Стивенсона
30.11.2024, 17:21 2
Бокс
ФОТО. Матч Фиорентина – Интер завершили досрочно. Игрок потерял сознание
ФОТО. Матч Фиорентина – Интер завершили досрочно. Игрок потерял сознание
01.12.2024, 19:32 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем