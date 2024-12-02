Украинец продлил винстрик до 15 матчей и завоевал 4-й трофей за ноябрь
Илья Белобородько вместе с Яном Йермаром стал победителем 15-тысячника в Мадриде
Украинский теннисист Илья Белобородько завоевал парный трофей на хардовом турнире ITF M15 в Мадриде, Испания.
В финале украинец и его напарник Ян Йермар (Чехия) разгромили французский тандем Адан Фрейр да Силва / Янис Газуани Дюран за 46 минут.
ITF M15 Мадрид. Пары. Хард. Финал
Илья Белобородько (Украина) / Ян Йермар (Чехия) [3] – Адан Фрейр да Силва (Франция) / Янис Газуани Дюран (Франция) – 6:1, 6:1
Белобородько и Ермар продлили свой винстрик до 15 побед подряд. Они завоевали 4-й совместный парный титул, все – в ноябре. Ранее они дважды становились победителями в Саболчверешмарте, а на прошлой неделе выиграли трофей на этих же кортах – в столице Испании.
Всего для Ильи это был 14-й парный финал на турнирах ITF, в которых он взял 10 трофеев.
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