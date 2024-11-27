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27 ноября 2024, 04:44 |
267
0

ФОТО Капитан сборной Украины посетил матч ЛЧ с мужем украинской теннисистки

Илья Марченко и Стас Хмарский присутствовали на игре Слована и Милана

27 ноября 2024, 04:44 |
267
0
ФОТО Капитан сборной Украины посетил матч ЛЧ с мужем украинской теннисистки
Instagram. Илья Марченко

Украинский теннисист и капитан женской сборной Украины Илья Марченко посетил матч Лиги чемпионов в Словакии.

Марченко присутствовал на поединке 5-го тура еврокубка Слован Братислава – Милан (2:3).

Илья смотрел за игрой в компании вместе со Стасом Хмарским – мужем и тренером первой ракетки Украинки в парном разряде Людмилой Киченок. Судя по всему, самой Людмилы на матче не было.

ФОТО. Капитан сборной Украины посетил матч ЛЧ с мужем украинской теннисистки

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фото lifestyle Илья Марченко Лига чемпионов Слован Братислава Милан Людмила Киченок
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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