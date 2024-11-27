Украинский теннисист и капитан женской сборной Украины Илья Марченко посетил матч Лиги чемпионов в Словакии.

Марченко присутствовал на поединке 5-го тура еврокубка Слован Братислава – Милан (2:3).

Илья смотрел за игрой в компании вместе со Стасом Хмарским – мужем и тренером первой ракетки Украинки в парном разряде Людмилой Киченок. Судя по всему, самой Людмилы на матче не было.

ФОТО. Капитан сборной Украины посетил матч ЛЧ с мужем украинской теннисистки