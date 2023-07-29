Есть трофей! Марченко выиграл титул в Эквадоре, обыграв в финале квалифаера
Илья стал победителем хардового челленджера в Салинасе
Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 328) завоевал трофей на хардовом челленджере в Салинасе (Эквадор).
В финале соревнований украинец в двух сетах обыграл Матиа Пецотича (Хорватия, ATP 611) за 2 часа.
АТР челленджер Салинас. Хард. Финал
Матиа Пецотич (Хорватия) [Q] – Илья Марченко (Украина) – 4:6, 4:6
За матч Марченко отдал только одну подачу.
Это была первая встреча теннисистов.
Для Ильи это первый трофей с 2021 года. Тогда он выиграл челленджер в Биелле.
Всего на счету Ильи теперь 9 титулов серии челленджер.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юлия выиграла у Мэдисон в трех сетах на пути в полуфинал 60-тысячника в Далласе
Алексей Сливченко – об одном из наиболее резонансных переходов лета в нашем футболе