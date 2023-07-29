Есть трофей! Марченко выиграл титул в Эквадоре, обыграв в финале квалифаера

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 328) завоевал трофей на хардовом челленджере в Салинасе (Эквадор).

В финале соревнований украинец в двух сетах обыграл Матиа Пецотича (Хорватия, ATP 611) за 2 часа.

АТР челленджер Салинас. Хард. Финал

Матиа Пецотич (Хорватия) [Q] – Илья Марченко (Украина) – 4:6, 4:6

За матч Марченко отдал только одну подачу.

Это была первая встреча теннисистов.

Для Ильи это первый трофей с 2021 года. Тогда он выиграл челленджер в Биелле.

Всего на счету Ильи теперь 9 титулов серии челленджер.