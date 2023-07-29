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ATP
29 июля 2023, 21:15 | Обновлено 29 июля 2023, 21:16
1086
2

Есть трофей! Марченко выиграл титул в Эквадоре, обыграв в финале квалифаера

Илья стал победителем хардового челленджера в Салинасе

29 июля 2023, 21:15 | Обновлено 29 июля 2023, 21:16
1086
2
Есть трофей! Марченко выиграл титул в Эквадоре, обыграв в финале квалифаера
Instagram. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 328) завоевал трофей на хардовом челленджере в Салинасе (Эквадор).

В финале соревнований украинец в двух сетах обыграл Матиа Пецотича (Хорватия, ATP 611) за 2 часа.

АТР челленджер Салинас. Хард. Финал

Матиа Пецотич (Хорватия) [Q] – Илья Марченко (Украина) – 4:6, 4:6

За матч Марченко отдал только одну подачу.

Это была первая встреча теннисистов.

Для Ильи это первый трофей с 2021 года. Тогда он выиграл челленджер в Биелле.

Всего на счету Ильи теперь 9 титулов серии челленджер.

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Илья Марченко Матиа Пецотич ATP Салинас
Источник Sport.ua
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