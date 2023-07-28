Сможет выиграть? Илья Марченко впервые в сезоне вышел в финал челленджера
Украинец обыграл француза Джованни Мпеши Перрикара в двох сетах
Украинский теннисист Илья Марченко (ATP 328) вышел в финал хардового турнира серии ATP Challenger в Салинасе (Эквадор).
В полуфинале украинец одержал победу над французом Джованни Мпеши Перрикаром (ATP 222).
Весь первый сет Илья шел наравне с французом до перехода в тай-брейк, где Марченко оказался сильнее – 7:6 (7:0). Во второй партии украинец выиграл со счётом 6:4, взяв одну подачу соперника.
Марченко с французом встречались в первый раз. Игра длилась 1 час 38 минут. Теперь счёт стал 1:0 по очным встречам в пользу украинца.
В финале Илья встретится с Матио Пецотичем (Хорватия).
ATP Challenger. Салинас (Еквадор). 1/2 финала
Джованни Мпеши Перрикар (Франция) – Илья Марченко (Украина) – 6:7 (0:7), 4:6
Илья в первый раз в сезоне вышел в финал челленджера.
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