Сможет выиграть? Илья Марченко впервые в сезоне вышел в финал челленджера

Украинский теннисист Илья Марченко (ATP 328) вышел в финал хардового турнира серии ATP Challenger в Салинасе (Эквадор).

В полуфинале украинец одержал победу над французом Джованни Мпеши Перрикаром (ATP 222).

Весь первый сет Илья шел наравне с французом до перехода в тай-брейк, где Марченко оказался сильнее – 7:6 (7:0). Во второй партии украинец выиграл со счётом 6:4, взяв одну подачу соперника.

Марченко с французом встречались в первый раз. Игра длилась 1 час 38 минут. Теперь счёт стал 1:0 по очным встречам в пользу украинца.

В финале Илья встретится с Матио Пецотичем (Хорватия).

ATP Challenger. Салинас (Еквадор). 1/2 финала

Джованни Мпеши Перрикар (Франция) – Илья Марченко (Украина) – 6:7 (0:7), 4:6

Илья в первый раз в сезоне вышел в финал челленджера.