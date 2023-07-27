Марченко обыграл 2-го сеяного и вышел в полуфинал турнира в Эквадоре

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 328) вышел в полуфинал хардового челленджера в Салинасе (Эквадор).

В третьем раунде соревнований украинец обыграл 2-го сеяного Рио Ногучи (Япония, ATP 231) в двух сетах за 2 часа и 32 минуты.

АТР челленджер Салинас. Хард. 1/4 финала

Илья Марченко (Украина) – Рио Ногучи (Япония) [2] – 6:3, 3:6, 7:6 (7:2)

Это была первая встреча теннисистов.

В полуфинале соревнований Марченко сыграет против победителя матча Бейбит Жукаев – Джованни Мпеши-Перрикар.

В 1/4 финала Илья обыграл Евгения Донского.