Без рукопожатия. Марченко обыграл россиянина на турнире в Эквадоре

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 328) вышел в четвертьфинал хардового челленджера в Салинасе (Эквадор).

В 1/8 финала соревнований украинец в двух сетах обыграл представителя страны 404 Евгения Донского (АТР 253) за 1 час и 48 минут.

АТР челленджер Салинас. Хард. 1/8 финала

Евгений Донской [8] – Илья Марченко (Украина) – 5:7, 5:7

Это была 6-я встреча теннисистов. Илья выиграл 5-й поединок.

В следующем раунде турнира Марченко встретится со вторым сеяным Рио Ногучи.

После завершения матча Марченко отказался жать руку россиянину по понятным причинам.