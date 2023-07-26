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  4. Без рукопожатия. Марченко обыграл россиянина на турнире в Эквадоре
ATP
26 июля 2023, 22:45 |
321
1

Без рукопожатия. Марченко обыграл россиянина на турнире в Эквадоре

Илья в двух сетах выиграл у Евгения Донского

26 июля 2023, 22:45 |
321
1
Без рукопожатия. Марченко обыграл россиянина на турнире в Эквадоре
Instagram. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 328) вышел в четвертьфинал хардового челленджера в Салинасе (Эквадор).

В 1/8 финала соревнований украинец в двух сетах обыграл представителя страны 404 Евгения Донского (АТР 253) за 1 час и 48 минут.

АТР челленджер Салинас. Хард. 1/8 финала

Евгений Донской [8] – Илья Марченко (Украина) – 5:7, 5:7

Это была 6-я встреча теннисистов. Илья выиграл 5-й поединок.

В следующем раунде турнира Марченко встретится со вторым сеяным Рио Ногучи.

После завершения матча Марченко отказался жать руку россиянину по понятным причинам.

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Илья Марченко ATP Салинас Евгений Донской
Источник Sport.ua
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Андрей Залищук
так тримати
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