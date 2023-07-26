Без рукопожатия. Марченко обыграл россиянина на турнире в Эквадоре
Илья в двух сетах выиграл у Евгения Донского
Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 328) вышел в четвертьфинал хардового челленджера в Салинасе (Эквадор).
В 1/8 финала соревнований украинец в двух сетах обыграл представителя страны 404 Евгения Донского (АТР 253) за 1 час и 48 минут.
АТР челленджер Салинас. Хард. 1/8 финала
Евгений Донской [8] – Илья Марченко (Украина) – 5:7, 5:7
Это была 6-я встреча теннисистов. Илья выиграл 5-й поединок.
В следующем раунде турнира Марченко встретится со вторым сеяным Рио Ногучи.
После завершения матча Марченко отказался жать руку россиянину по понятным причинам.
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