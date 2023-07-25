Сачко и Марченко удачно стартовали на турнирах серии челленджер

Украинские теннисисты Виталий Сачко (АТР 188) и Илья Марченко (АТР 328) удачно стартовали на турнирах серии челленджер.

Сачко играет на грунтовых соревнованиях в Вероне (Италия). В 1/16 финала первый номер украинского мужского тенниса обыграл Гвидо Андреоцци (Аргентина, ATP 242) в трех сетах за 2 часа и 49 минуты. Далее Сачко сыграет против победителя матча Андрес Бурручага – Бенджамин Хассан.

Марченко выступает на хардовом турнире в Салинасе (Эквадор). В первом раунде основы Илья выиграл у Омни Кумара (США, ATP 398) в трех партиях за 2 часа и 23 минуты. Далее Марченко встретится с Евгением Донским или Альваро Меза.

АТР челленджер Верона. Грунт. 1/16 финала

Виталий Сачко (Украина) [9] – Гвидо Андреоцци (Аргентина) – 2:6, 7:6 (7:5), 6:4

АТР челленджер Салинас. Хард. 1/16 финала

Омни Кумар (США) – Илья Марченко (Украина) – 6:3, 3:6, 4:6