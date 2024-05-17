Сборная Нидерландов объявила предварительную заявку на Евро-2024

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман объявил предварительную заявку команды на Евро-2024. В нее вошли 30 футболистов, в то время как в финальной версии заявки должно остаться только 26.

Завяка Нидерландов:

Вратари: Джастин Бейлов (Фейеноорд), Марк Флеккен (Брентфорд), Ник Олей (Спарта), Барт Вербрюгген (Брайтон);

Защитники: Натан Аке (Ман Сити), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Джереми Фримпонг (Байер), Дейли Блинд (Жирона), Лутсхарел Гертрюйда (Фейеноорд), Дензел Дюмфрис (Интер), Микки ван де Вен (Тоттенхэм), Стефан де Врей (Интер), Маттейс де Лигт (Бавария), Ян Маатсен (Боруссия Д);

Полузащитники: Френки де Йонг (Барселона), Хави Симонс (РБ Лейпциг), Джорджинио Вейналдум (Аль-Иттифак), Тён Копмейнерс (Аталанта), Мартен де Рон (Аталанта), Райан Гравенберх (Ливерпуль), Тиджани Рейндерс (Милан), Квинтен Тимбер (Фейеноорд), Джерди Схаутен (ПСВ), Джои Верман (ПСВ);

Форварды: Мемфис Депай (Атлетико), Брайан Бробби (Аякс), Стивен Бергвейн (Аякс), Дониэлл Мален (Боруссия Д), Коди Гакпо (Ливерпуль), Ваут Вегхорст (Хоффенхайм).

Отметим отсутствие в заявке одного из открытий сезона в Серии А, форварда «Болоньи» Джошуа Зиркзе, вместо которого вызвали Стивена Бергвейна из «Аякса». Зиркзе недавно получил травму, и его восстановление к началу Евро-2024 под вопросом.

На групповом этапе чемпионата Европы Нидерланды сыграют с Польше, Австрией и Францией, которая вчера уже опубликовала свою заявку.