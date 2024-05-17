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  4. ФОТО. Мудрик поделился фото в форме испанского гранда. Намекает?
Англия
17 мая 2024, 15:27 | Обновлено 17 мая 2024, 15:39
2456
8

ФОТО. Мудрик поделился фото в форме испанского гранда. Намекает?

Полузащитник облачился в экипировку «Барселоны»

17 мая 2024, 15:27 | Обновлено 17 мая 2024, 15:39
2456
8
ФОТО. Мудрик поделился фото в форме испанского гранда. Намекает?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик в сторис инстаграма разместил свое фото в форме испанского клуба «Барселона».

Как известно, Мудрик с января 2023 года защищает цвета лондонского «Челси», перейдя из донецкого «Шахтера» за 70+30 млн евро.

«Челси» в таблице Английской Премьер-Лиги занимает 6-е место, имея в активе 57 очков после 37 матчей.

Ранее сообщалось, что в Лондоне одним словом охарактеризовали Михаила Мудрика в игре против «Брайтона».

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Михаил Мудрик Барселона Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Instagram
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Комментарии 8
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turist86
Якщо він туди зараз не переходить, то Челсі мало б його добряче оштрафувати за такі понти
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+7
Ron Noiill
А ви переживали, що нього може бути струс мозку. Не може -не мо -же бути струсу мозку у того хто в спортзалах знімає на телефон волості сраки мужиків, визиває на футбольну дуель тролів з інсти, тягається з кацапською потаскухою яка за пуйла і кому не вистачає мільйонів від члєнсі , щоб купити собі футболку а не одягати футболку іншого клубу.
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+3
Лига конференций без динамо
Сотрясение наверное не слабое у мишки, давай выздоравливай 
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+2
Alehandro
не так давно була новина, що в Бельгії чувака, який сфоткався у футболці команди-конкурента, турнули з клубу
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+2
Harun Bakircioğlu
Думал, наверное, что-то эпатажное как ща запощу, в результате получит в клубе звездюлей
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+1
Olex
Навряд чи він туди збирається, просто знов тупанув. Барселона для Челсі, звичайно, не такий завзятий суперник як Арсанал, але все одно косяк.
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+1
umnuy2
ну и идиот,сильно ведать головой ударился в последнем матче---фаны челси в восторге.
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+1
NoMad
Буде м'ячі подавати?
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-1
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