ФОТО. Мудрик поделился фото в форме испанского гранда. Намекает?

Вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик в сторис инстаграма разместил свое фото в форме испанского клуба «Барселона».

Как известно, Мудрик с января 2023 года защищает цвета лондонского «Челси», перейдя из донецкого «Шахтера» за 70+30 млн евро.

«Челси» в таблице Английской Премьер-Лиги занимает 6-е место, имея в активе 57 очков после 37 матчей.

Ранее сообщалось, что в Лондоне одним словом охарактеризовали Михаила Мудрика в игре против «Брайтона».