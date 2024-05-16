В Лондоне одним словом охарактеризовали Мудрика в игре против Брайтона

В среду, 15 мая, в отложенном матче 34-го тура Английской Премьер-лиги отношения выяснили «Брайтон» и «Челси».

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу «пенсионеров».

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик появился в стартовом составе своей команды, но был вынуждено заменен на 42-й минуте из-за подозрения на сотрясение мозга.

Британское издание London.Football игру Мудрика в матче против «Брайтона» оставило без оценки. Характеристика же действиям украинца получилась более чем лаконичной:

«Тихий», – гласит релиз London.Football действиям Мудрика.

Напомним, ранее Михаил Мудрик предсказал исход боксерского поединка Тайсон Фьюри – Александр Усик, который состоится 18 мая.