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Англия
16 мая 2024, 10:05 | Обновлено 16 мая 2024, 10:50
2387
1

В Лондоне одним словом охарактеризовали Мудрика в игре против Брайтона

Украинец не доиграл матч АПЛ из-за подозрения на сотрясение мозга

16 мая 2024, 10:05 | Обновлено 16 мая 2024, 10:50
2387
1
В Лондоне одним словом охарактеризовали Мудрика в игре против Брайтона
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В среду, 15 мая, в отложенном матче 34-го тура Английской Премьер-лиги отношения выяснили «Брайтон» и «Челси».

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу «пенсионеров».

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик появился в стартовом составе своей команды, но был вынуждено заменен на 42-й минуте из-за подозрения на сотрясение мозга.

Британское издание London.Football игру Мудрика в матче против «Брайтона» оставило без оценки. Характеристика же действиям украинца получилась более чем лаконичной:

«Тихий», – гласит релиз London.Football действиям Мудрика.

Напомним, ранее Михаил Мудрик предсказал исход боксерского поединка Тайсон Фьюри – Александр Усик, который состоится 18 мая.

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Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Football London
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johndow
«Локанічною» це дуже сильно🤦‍♂️
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