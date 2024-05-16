Мудрик предсказал исход боксерского поединка Тайсон Фьюри – Александр Усик
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Полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик рассказал, чего ждет от предстоящего боя за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).
«Усик – настоящий зверь. Он тяжело работает, поэтому, думаю, он заслужил того, чего достиг.
Отлично, когда такие люди, как Александр Усик, могут бороться за свои мечты и свои цели. Усик точно победит», – заявил Мудрик.
Поединок Тайсон Фьюри – Александр Усик состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Ранее Тайсон Фьюри обратился с просьбой к Александру Усику относительно хода предстоящего боя.
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