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Англия
16 мая 2024, 09:48 | Обновлено 16 мая 2024, 09:55
505
0

Мудрик предсказал исход боксерского поединка Тайсон Фьюри – Александр Усик

Украинский футболист – о мегафайте в хэвивейте

16 мая 2024, 09:48 | Обновлено 16 мая 2024, 09:55
505
0
Мудрик предсказал исход боксерского поединка Тайсон Фьюри – Александр Усик
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик рассказал, чего ждет от предстоящего боя за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

«Усик – настоящий зверь. Он тяжело работает, поэтому, думаю, он заслужил того, чего достиг.

Отлично, когда такие люди, как Александр Усик, могут бороться за свои мечты и свои цели. Усик точно победит», – заявил Мудрик.

Поединок Тайсон Фьюри – Александр Усик состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Тайсон Фьюри обратился с просьбой к Александру Усику относительно хода предстоящего боя.

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Михаил Мудрик Александр Усик - Тайсон Фьюри Александр Усик Тайсон Фьюри
Юрій Остроумов Источник: Twitter
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