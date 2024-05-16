Ряд звезд за бортом. Германия объявила заявку на Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн объявил заявку команды на домашний Евро-2024. В списке присутствуют имена 27 игроков, в то время как в финальной заявке их должно быть 26. Скорее всего, отсеют одного вратаря, поскольку их в предварительной заявке сразу четыре.

Бросается в глаза отсутствие в заявке ряда игроков «Боруссии» Дортмунд: Матса Хуммельса, Никласа Зюле, Юлиана Брандта и Карима Адейеми, а также Леона Горецки и Сержа Гнабри из «Баварии». Ранее сообщалось о том, что Гнабри пропустит Евро-2024 из-за травмы.

Заявка Германии:

Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Александер Нюбель («Штутгарт»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»)

Защитники: Вальдемар Антон («Штутгарт»), Бенджамин Хенрикс («РБ Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт» Франкфурт), Максимилиан Миттельштедт («Штутгарт»), Давид Раум («РБ Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал» Мадрид), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Джонатан Та («Байер» Леверкузен)

Полузащитники: Роберт Андрих («Байер» Леверкузен), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Тони Кроос («Реал» Мадрид), Джамал Мусиала («Бавария»), Александар Павлович («Бавария»), Лерой Сане («Бавария»), Флориан Виртц («Байер» Леверкузен)

Нападающие: Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюлькруг («Боруссия» Дортмунд), Кай Хаверц («Арсенал»), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»).

На групповом этапе Евро-2024 Германия сыграет с Венгрией, Шотландрией и Швейцарией. Перед стартом турнира, 3 июня в Нюрнберге «Бундестим» проведет товарищеский матч против Украины.