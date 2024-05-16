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Чемпионат Европы
16 мая 2024, 12:07 | Обновлено 16 мая 2024, 12:11
827
0

У Германии серьезная кадровая потеря на Евро-2024

Бундестим не поможет Серж Гнабри

16 мая 2024, 12:07 | Обновлено 16 мая 2024, 12:11
827
0
У Германии серьезная кадровая потеря на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Серж Гнабри

Атакующий полузащитник «Баварии» Серж Гнабри не сыграет за сборную Германии на чемпионате Европы 2024.

Вингер выпал из обоймы немецкой сборной из-за травмы.

Сборная Германии на домашнем Евро-2024 начнет свой путь в группе A вместе с командами Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

Ранее сообщалось, что в заявку Германии на Евро-2024 не попадет герой полуфиналов нынешней Лиги чемпионов.

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Серж Гнабри сборная Германии по футболу заявки на Евро-2024 Евро-2024
Юрій Остроумов Источник: Twitter
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