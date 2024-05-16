Чемпионат Европы16 мая 2024, 12:07 | Обновлено 16 мая 2024, 12:11
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У Германии серьезная кадровая потеря на Евро-2024
Бундестим не поможет Серж Гнабри
16 мая 2024, 12:07 | Обновлено 16 мая 2024, 12:11
827
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Атакующий полузащитник «Баварии» Серж Гнабри не сыграет за сборную Германии на чемпионате Европы 2024.
Вингер выпал из обоймы немецкой сборной из-за травмы.
Сборная Германии на домашнем Евро-2024 начнет свой путь в группе A вместе с командами Шотландии, Венгрии и Швейцарии.
Ранее сообщалось, что в заявку Германии на Евро-2024 не попадет герой полуфиналов нынешней Лиги чемпионов.
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