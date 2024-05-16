У Германии серьезная кадровая потеря на Евро-2024

Атакующий полузащитник «Баварии» Серж Гнабри не сыграет за сборную Германии на чемпионате Европы 2024.

Вингер выпал из обоймы немецкой сборной из-за травмы.

Сборная Германии на домашнем Евро-2024 начнет свой путь в группе A вместе с командами Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

Ранее сообщалось, что в заявку Германии на Евро-2024 не попадет герой полуфиналов нынешней Лиги чемпионов.