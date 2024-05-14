Герой полуфиналов ЛЧ не попадет в заявку Германии на Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн не включит в заявку команду на Евро-2024 центрального защитника «Боруссии» Дортмунд Матса Хуммельса. Об этом сообщает инсайдер Кристиан Фальк.

По его информации, вместо Хуммельса Нагельсманн вызовет защитника «Айнтрахта» Робина Коха. Официально заявка сборной Германии будет объявлена в ближайший четверг, 16 мая.

Напомним, Хуммельс стал главным героем полуфиналов Лиги чемпионов: он был признан лучшим игроком матча в обоих поединках против «ПСЖ».

В сборную Германии Хуммельс в последний раз вызывался в ноябре прошлого года. Суммарно провел 78 матчей и забил 5 голов.