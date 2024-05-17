Алехандро Табило – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на Мастерсе в Риме
17 мая на турнире ATP 1000 в Риме (Италия) будут сыграны матчи 1/2 финала.
В первом поединке игрового дня Алехандро Табило из Чили (№32 ATP) сразится против немца Александра Зверева (№5 ATP). Время начала поединка – 16:30 по Киеву, после парного полуфинала у женщин.
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Это будет 1-я встреча теннисистов.
В финале победитель матча сразится с Николасом Харри (№24 ATP) или Томми Полом (№16 ATP).
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