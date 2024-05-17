Алехандро Табило – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 мая на турнире ATP 1000 в Риме (Италия) будут сыграны матчи 1/2 финала.

В первом поединке игрового дня Алехандро Табило из Чили (№32 ATP) сразится против немца Александра Зверева (№5 ATP). Время начала поединка – 16:30 по Киеву, после парного полуфинала у женщин.

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Это будет 1-я встреча теннисистов.

В финале победитель матча сразится с Николасом Харри (№24 ATP) или Томми Полом (№16 ATP).

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