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ATP
17 мая 2024, 15:10 | Обновлено 17 мая 2024, 15:26
87
0

Алехандро Табило – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на Мастерсе в Риме

17 мая 2024, 15:10 | Обновлено 17 мая 2024, 15:26
87
0
Алехандро Табило – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Табило

17 мая на турнире ATP 1000 в Риме (Италия) будут сыграны матчи 1/2 финала.

В первом поединке игрового дня Алехандро Табило из Чили (№32 ATP) сразится против немца Александра Зверева (№5 ATP). Время начала поединка – 16:30 по Киеву, после парного полуфинала у женщин.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисистов.

В финале победитель матча сразится с Николасом Харри (№24 ATP) или Томми Полом (№16 ATP).

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