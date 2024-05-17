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  4. ФОТО. Боруссия Дортмунд презентовала форму на следующий сезон
Германия
17 мая 2024, 16:04 |
527
0

ФОТО. Боруссия Дортмунд презентовала форму на следующий сезон

Традиционные желто-черные цвета для финалиста Лиги чемпионов

17 мая 2024, 16:04 |
527
0
ФОТО. Боруссия Дортмунд презентовала форму на следующий сезон
ФК Боруссия Дортмунд

Дортмундская «Боруссия» вместе со своим техническим спонсором, компанией «Puma», презентовала домашний комплект формы на сезон 2024/2025. Он выполнен в традиционных для клуба желтых и черном цветах.

До конца нынешнего сезона «Боруссия» Дортмунд проведет еще два матча – в Бундеслиге против «Дармштадта» (18 мая) и финал Лиги чемпионов против «Реала» (1 июня). Пока что не известно, в каком комплекте формы будет играть команда – в стартом или в новом.

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Олег Дидух Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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