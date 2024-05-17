ФОТО. Боруссия Дортмунд презентовала форму на следующий сезон

Дортмундская «Боруссия» вместе со своим техническим спонсором, компанией «Puma», презентовала домашний комплект формы на сезон 2024/2025. Он выполнен в традиционных для клуба желтых и черном цветах.

До конца нынешнего сезона «Боруссия» Дортмунд проведет еще два матча – в Бундеслиге против «Дармштадта» (18 мая) и финал Лиги чемпионов против «Реала» (1 июня). Пока что не известно, в каком комплекте формы будет играть команда – в стартом или в новом.